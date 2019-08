شركة HMD Global Oy تؤكد حضورها لمعرض IFA 2019 للمرة الأولى على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HMD Global Oy رسميًا اليوم أنها ستأتي إلى معرض IFA 2019 المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية، برلين. وتم تأكيد ذلك من قبل كبير مسؤولي المنتجات في الشركة الفنلندية، السيد Juho Sarvikas من خلال تغريدة جديدة في حسابه الرسمي على شبكة تويتر، ولكنه لم يُقدم الكثير من المعلومات، فهو إكتفى بالكشف عن الوقت والتاريخ. ضع علامة على اليوم 5 سبتمبر في التقويم الخاص بك إذا كنت تتطلع لمعرفة ما لدى شركة HMD Global Oy في جعبتها من أجلنا.

وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 في هذا الحدث. هناك شائعات عن إمكانية إطلاق هذين الهاتفين في شهر أغسطس الجاري، ولكن لا يوجد شيء رسمي، لذا فإن ظهور هذين الهاتفين في معرض IFA 2019 ليس مستحيلاً. هناك أيضًا الهاتف Nokia 5.2 المعروف أيضًا بالإسم الرمزي Daredevil، والذي سيجلب معه ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل.

هناك المزيد من الهواتف الذكية في مطحنة الشائعات أيضًا، مثل الهاتف Nokia 9.1 PureView. إدعت الشائعات الأخيرة أنه سيصدر في الربع الثالث من هذا العام، ولكن صدر تقرير آخر في وقت لاحق لمح إلى أنه تم تأجيل إطلاق هذا الهاتف إلى الربع الرابع من هذا العام، ولكننا سمعنا بأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن كاميرا خماسية أفضل.

يوجد أيضًا الهاتف Nokia 8.2، والذي قد يكون أول هاتف من شركة HMD Global Oy يضم كاميرا أمامية منبثقة، على الرغم من أننا لم نسمع الكثير عن تاريخ إطلاقه حتى الآن. تاريخيًا، كان المؤتمر العالمي للجوال MWC هو المكان المناسب للكشف عن أفضل هواتف Nokia، ولكن الكثير تغير منذ ذلك الحين. ونحن طال إنتظارنا لهاتف رائد جديد من شركة HMD Global Oy.

Proud to announce that we will be at IFA - our first time ever! See you in Berlin #staytuned #nokiamobile pic.twitter.com/Wx8qhtvHog