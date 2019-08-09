Meizu تستعد للكشف عن واجهة FlymeOS 8 الجديدة في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت FlymeOS هي واجهة المستخدم الأساسية لنظام الأندرويد في هواتف Meizu منذ أن بدأت هذه الأخيرة بتصنيع الهواتف الذكية. يمكنك تشبيه هذه الواجهة بواجهة EMUI في هواتف Huawei، وبواجهة MIUI في هواتف Xiaomi. أما وقد قلنا ذلك، فنحن الآن على أعتاب إطلاق إصدار جديد من واجهة FlymeOS.

هذا الإصدار الجديد سيحمل إسم FlymeOS 8، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في اليوم 13 من شهر أغسطس الجاري، وفقا لملصق تم تسريبه اليوم يكشف عن التاريخ من دون سرد المزيد من التفاصيل.

الشيء غير المؤكد الآن هو ما يجب أن نتوقع رؤيته في واجهة FlymeOS 8 الجديدة. هل ستقوم بتغيير تجربة الإستخدام بالكامل لنظام الأندرويد في هواتف Meizu؟ أو ما إذا كانت ستمثل ترقية بسطية من واجهة FlymeOS 7 الحالية التي وصلت إلينا منذ أكثر من عام؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستصل بعد خمسة أيام فقط من الآن، لذلك ترقبوها.