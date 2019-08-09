الهاتف Vivo iQOO Pro 5G سيصل رسميًا في اليوم 22 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن بدأت شركة كوالكوم بإطلاق النسخة المحسنة من المعالج Snapdragon 855 والتي تحمل إسم +Snapdragon 855، بدأت هواتف الألعاب تأتي في إصدارات جديدة، فقد رأينا Asus ROG Phone 2 من شركة Asus، والهاتف BlackShark 2 Pro من شركة Xiaomi مع العلم بأنه تأكد أيضًا قدوم الهاتف Nubia Red Magic 3 في المستقبل القريب. الآن، أكدت لنا شركة Vivo كذلك أنها ذاهبة للكشف عن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G في اليوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

وعلى الرغم من أن شركة Vivo لم تقل أي شيء عن المعالج +Snapdragon 855، فمن الواضح أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G سيأتي للتنافس مع هواتف الألعاب الأخرى المتاحة في السوق اليوم.

ووفقا للتسريبات والشائعات السابقة، فيبدو أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G سيأتي بتصميم مماثل لتصميم الهاتف Vivo iQOO الحالي بحيث سيضم بدوره ثلاث كاميرات في الخلف، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W. ونظرًا إلى أن إسم الهاتف يحتوي على اللاحقة 5G، فهذا يعني بأن هاتف Vivo الجديد سيضم المعالج +Snapdragon 855 جنبًا إلى جنب مع المودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

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وفيما يخص الأسعار، فقد أوضحت الشائعات السابقة أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G سيكلف 4498 يوان صيني، وهو ما يعادل 650 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوعين فقط قبل أن نتأكد من كل شيء له علاقة بالهاتف Vivo iQOO Pro 5G.