تكنولوجيا: هواوي تكشف رسمياً عن نظام الشغيل الجديد HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Huawei رسمياً عن HarmonyOS وهو نظام التشغيل الجديد والذي عكفت الشركة على عملية تطويره ليحل محل أعتمادها على نظام أندرويد والذي سيأتي في الصين بأسم Hongmeng، تقول الشركة أن نظام التشغيل الجديد سيكون قابل الأستخدام في كل من الهواتف الذكية، السماعات الذكية والأجهزة القابلة للأرتداء بالأضافة إلى أنظمة السيارات، علاوة على ذلك سيتم إصدار نظام التسغيل كمنصة مفتوحة المصدر في جميع أنحاء العالم للتشجيع على تبنيها من قبل المطورين.

كان هنا الكثير من التكهنات حول نظام التشغيل الخاص بالشركة منذ أن أوقفت شركة جوجل ترخيص أندرويد عن الشركة في مايو بعد قرار من الحكومة الأمريكية، في هذا الوقت لم تخفي شركة Huawei حقيقة أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون بديلا عن نظام أندرويد غير معلوم.

تخطط حالياً شركة Huawei لإصدار HarmonyOS على منتجات الشاشات الذكية في وقت لاحق من هذا العام قبل أن تبدأ في أستخدامه على أجهزة أخرى مثل الأجهزة القابلة للأرتداء على مدار الثلاث سنوات القليلة القادمة، من المتوقع أيضا أن تقوم Honor التابعة لها بجلب نظام التشغيل إلى الشاشات الذكية وفقاً للتقرير الذي نشرته رويترز، وسيكون التركيز على نظام التشغيل في البداية بالصين قبل أن يتم توسعتها بالأسواق الأخرى. وفي الوقت الحالي سوف تستمر الشركة في استخدام نظام الأندرويد على هواتفها ولكن ليس واضحاً متى سوف تتجه للإنتقال إلى النظام الجديد ويبدو أن ذلك سيكون رهناً بحالة الوضع مع العقوبات والحظر الأمريكي.

وفي البيان الصحفي يقول Richard Yu الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei أن نظام التشغيل HarmonyOS سيكون مختلف تماماً عن Android و iOS بسبب قدرته على التوسع عبر أنواع مختلفة من الأجهزة، ففي السابق لم يكن من الواضح ما إذا كان HarmonyOS لتشغيل الهواتف الذكية أم لأجهزة إنترنت الأشياء أو سيكون مصمم لتزويد كليهما على غرار نظام Google Fuchsia والذي تم تصميمة للعمل وفقاً لعوامل مختلفة.

Advertisements

لدي هواوي الآن نظام التشغيل وأصبح له أسم رسمي ولكن لا يزال أمامها بعض العقبات الرئيسية والتي يجب التغلب عليها من أهمها رغبة هواوي من المطورين إعادة إنتاج تطبيقاتهم لنظام التشغيل الجديد، مع القدرة على كتابة الكود البرمجي مرة واحدة والنشر عبر أجهزة متعددة مع التوافق مع احجام الشاشة المختلفة ولكن ليس من الواضح بعد مدى سهولة هذا بالنسبة للمطورين.

المصدر

اعلان

