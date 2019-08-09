سامسونج تؤكد أن مكبر الصوت الذكي Galaxy Home لم يمت، وتعد بإطلاقه في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عام كامل، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن جهاز Galaxy Home بإعتباره أول مكبر ذكي للصوت من الشركة يضم المساعد الرقمي Bixby، ولكن مكبر الصوت الذكي هذا لم يشق طريقه بعد إلى رفوف المتاجر، ولكن يبدو أن ذلك على وشك أن يتغير.

في الواقع، لقد أكدت لنا شركة سامسونج في عدة مناسبات في الماضي أن مكبر الصوت الذكي Galaxy Home لم يمت، وأنه لا يزال قادمًا، وهذا ما قالته هذه المرة أيضًا. وتقول الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت تأخير إطلاق هذا الجهاز لأنها لا تزال تعمل على صقله ليصل إلى المستهلكين في أبهى حلة.

يمكن أن تضع تخميناتك الخاصة، ولكن يبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل مع المعجبين بـ Galaxy Home قريبًا. في غضون ذلك، ستواصل شركة سامسونج تعزيز مكبر الصوت الذكي هذا، مهما كلفها الأمر. حقيقة أن Galaxy Home لم يكن جزءًا من حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series ليس مؤشرًا كبيرًا على مقدار التحسينات التي حصل عليها هذا الجهاز.

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أما وقد قلنا ذلك، فنحن نشعر بالفضول لمعرفة مدى كفاءة مكبر الصوت الذكي Galaxy Home. سوق مكبرات الصوت الذكية تهيمن عليه حاليًا كل من أمازون وجوجل بفضل سلسلات مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo و Google Home. حتى مكبر الصوت الذكي Apple HomePod التابع لشركة آبل لا ينجز الكثير.

وأضف كل ذلك إلى حقيقة أن المساعد الرقمي Bixby لا يزال متخلفًا عن المافسين، فهذا يجعل مهمة Galaxy Home صعبة جدًا. وفي كلتا الحالتين سوف ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف، ولكن هل هناك شخص يخطط للحصول على Galaxy Home عندما يتم إطلاقه هذا العام؟