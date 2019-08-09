رصد معالج Snapdragon غامض يسحق المنافسين في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل بعض الهواتف الذكية المزودة بالمعالج +Snapdragon 855 تصل إلى السوق، ولكن يبدو أن شركة كوالكوم تستعد لإطلاق معالجها الرائد المقبل والذي يحمل الإسم الرمزي Qualcomm Kona. قد يكون هذا هو المعالج Snapdragon 865 المرتقب، والذي من المتوقع أن يشق طريقه إلى الهواتف الذكية الرائدة الجديدة القادمة في العام المقبل. وعلى ذكر ذلك، فقد تم رصد هذا المعالج يحقق 12915 نقطة في إختبار النوى المتعددة على منصة إختبارات الأداء Geekbench مما يجعله يتفوق على جميع الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

يضم الجهاز الذي تم إختباره المعالج Snapdragon 865 و6GB من الذاكرة العشوائية، ويعمل بنظام Android Q، ولكن ربما يكون هذا مجرد منصة إختبار وليس هاتف ذكي فعلي. التردد الأساسي لهذا المعالج هو 1.8GHz، ولكننا نتوقع أن يتجاوز المعالج الجديد عتبة 3GHz، حتى لو كان ذلك في نواة واحدة فقط.

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شركة كوالكوم هي الآن على وشك الوصول إلى هذه العتبة، فالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من الشركة يضم نواة Kryo 485 واحدة بتردد 2.96GHz، لذا يبدو أن التردد 3GHz مضمون تقريبًا في المعالج الرائد المقبل للشركة الأمريكية.

عادة ما تقوم شركة كوالكوم بالكشف عن معالجاتها الرائدة الجديدة في شهر ديسمبر من كل عام، لذلك نتوقع أن نرى المزيد من إختبارات الأداء للمعالج Snapdragon 865 المُرتقب في الأشهر القليلة القادمة قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في جزيرة هاواي في شهر ديسمبر المقبل. وإعتدنا في السنوات الماضية أن تستضيف شركة كوالكوم مؤتمرها السنوي للمطورين في جزيرة هاواي حيث تقدم تقنياتها الجديدة وتتحدث عن خططها المستقبلية.