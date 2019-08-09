لو هتصوم يوم عرفة.. اعرف موعد آذان الفجر والمغرب

كتب: ضياء السقا

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

وتقول دار الإفتاء المصرية إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام.

واستدلت بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ" .

وأضافت الدار أنه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين تحثهم فيها على اغتنام فضائل ونفحات يوم عرفة المبارك قالت فيها: "فلنسارع إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود، اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات".

مواقيت الصلاة في يوم عرفة

القاهرة

الفجر 3:43 ص

المغرب 6:44

العشاء 8:08

الإسكندرية

الفجر 3:43 ص

الظهر 12:06

العصر 3:44

المغرب 6:50 م

العشاء 8:17 م

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الإسماعيلية

الفجر 3:37

الظهر 11:57 م

العصر 3:34 م

المغرب 41: 6 م

العشاء 8:06 م

شرم الشيخ

الفجر 3:36 ص

الظهر 11:49

العصر 3:22

المغرب 6:29 م

العشاء 7:50 م

أسوان

الفجر 3:50 ص

الظهر 11:55 ص

العصر 3:23 م

المغرب 6:31 م

العشاء 7:50