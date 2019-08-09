مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر

كتب: ضياء السقا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة، وأن الأحد 11 من الشهر الجاري يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدمت دار الإفتاء ، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحي، في محافظات مصر.

وقال المعهد في بيان، الجمعة، أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين فى الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد فى الساعة السادسة و٦ دقائق.

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وفيما يلي مواعيد صلاة العيد في جميع المحافظات:

القاهرة 5:45، والجيزة 5:45، والإسكندرية 5:48، وبورسعيد 5:39، والسويس 5:40، العريش 5:33، والطور 5:38، وسانت كاترين 5:36، وطابا 5:31، وشرم الشيخ 5:36، ودمنهور 5:46، وطنطا 5:45، والمنصورة 5:43، والزقازيق 5:43، بنها 5:44، وشبين الكوم 5:45، وكفر الشيخ 5:44، الفيوم 5:47، وبنى سويف 5:47، والمنيا 5:50، وأسيوط 5:49، وسوهاج 5:48، وقنا 5:44، وأسوان 5:47، وأبو سمبل 5:54، ومرسى مطروح 5:59، والغردقة 5:39، والخارجة 5:55، والإسماعيلية 5:40، ودمياط 5:40، والسلوم 6:06، ونويبع 5:33، وحلايب 5:34، وشلاتين 5:37.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار الفترة من السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ مدبولي، الشعب المصري العظيم، متمنيًا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.