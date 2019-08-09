آبل تُوسع برنامج المكافآت مقابل الثغرات الأمنية، وترفع الحد الأقصى للمكافأة إلى 1 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا، منحت شركة آبل للباحثين الأمنيين شيئًا ما أرادوه لسنوات : مكافآت مقابل الثغرات الأمنية التي يكتشفونها في نظام MacOS.

قالت شركة آبل يوم أمس الخميس أنها ستقوم بطرح برنامج للمكافآت يشمل أجهزة Mac و MacBook بالإضافة إلى Apple TV و Apple Watch، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات بالضبط من إطلاقها برنامج المكافآت للثغرات الأمنية المكتشفة في نظام iOS.

الفكرة بسيطة : يمكنك العثور على ثغرة أمنية، والإفصاح عنها لشركة آبل من أجل إصلاحها، وبالمقابل ستحصل على أموال مقابل تلك الثغرة الأمنية. تحظى هذه البرامج بشعبية كبيرة في قطاع التكنولوجيا لأنها تساعد في تمويل الباحثين في مجال الأمن المعلوماتي مقابل إكتشاف الثغرات الأمنية الخطيرة التي تستخدمها الأطراف السيئة النوايا، كما أنها تساعد على ملء الفراغ الذي يتركه مكتشفي الثغرات الأمنية الذين يبيعون الثغرات الأمنية التي يكتشفونها للوسطاء أو في السوق السوداء.

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ولكن قررت شركة آبل الآن إصلاح الوضع من خلال منح المكافآت للباحثين الأمنيين الذين يقومون بإبلاغ الشركة عن الثغرات الأمنية الموجودة في أنظمة التشغيل الخاصة بها مع العلم بأن بعض الباحثين في الماضي كانوا يرفضون الإبلاغ عن الثغرات الأمنية التي يكتشفونها في نظام MacOS لشركة آبل في غياب المكافآت.

في مؤتمر Black Hat الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، أعلن رئيس هندسة الأمن والمعمارية في شركة آبل، السيد Ivan Krstić بأن برنامج المكافآت الجديد لنظام MacOS سيكون قيد العمل إلى جانب برنامج المكافآت القديم لنظام iOS. وتجدر الإشارة إلى أن Patrick Wardle كان واحدًا من الباحثين الأمنيين الذين إكتشفوا العديد من الثغرات في نظام MacOS، ولكنهم قرروا عدم تبليغ شركة آبل بشأنها بسبب غياب برنامج المكافآت.

قالت شركة آبل أنها ستقوم بفتح برنامج المكافأت لجميع الباحثين ورفع الحد الأقصى للمكافأة من 200 آلف دولار أمريكي إلى 1 مليون دولار أمريكي لكل ثغرة أمنية تتيح للقراصنة التحكم الكامل في جهاز الضحية دون أي تدخل من هذا الأخير، وببساطة من خلال معرفة رقم هاتفه فقط.