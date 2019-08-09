الهاتف Motorola One Zoom الرباعي الكاميرا يظهر في صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، ظهرت صور حاسوبية لأول هاتف ذكي من شركة موتورولا يضم أربع كاميرات في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة لهذا الهاتف، وهي لا تؤكد لنا فقط تصميم الهاتف، وإنما تكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأرجواني الداكن والبني الداكن.

وفيما يخص تصميم الهاتف، فهذه الصور تكشف لنا أنه سيضم وحدة مستطيلة في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية تضم أربع كاميرات وشعار شركة موتورولا الذي سيعمل على الأرجح كمستشعر لبصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن هذا الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

قد يتم إطلاق هذا الهاتف في السوق تحت إسم Motorola One Zoom على الرغم من أن الشائعات السابقة إقترحت أن يكون جزءًا من تشكيلة Moto Z4 Series. وبناء على ما حصلنا عليه حتى الآن، فسوف يضم هذا الهاتف شاشة بقطر 6.2 إنش، وسيمتاز بأبعاد تبلغ 158.7 × 75 × 8.8 ملمتر، مع العلم بأنه سيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm إلى جانب منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات الجديدة أيضًا أن هذا الهاتف سيضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية يدعم تقنية دمج البكسلات. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الثلاثة المتبقية، فنحن نعتقد بأن واحدة منها ستكون عبارة عن كاميرا مُقربة، والأخرى عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية، بينما ستعمل الكاميرا الأخيرة على إستشعار معلومات العمق.

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عمومًا، من المرجح أن تقوم شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Zoom الجديد في معرض IFA 2019 المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل مع العلم بأنه من المحتمل أن يكلف 429 يورو في أوروبا.