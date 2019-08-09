Huawei تُعلن رسميًا عن واجهة EMUI 10 التي تستند على نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى كشف النقاب عن نظام التشغيل الخاص بها والذي أطلقت عليه إسم HarmonyOS، أعلنت Huawei أيضًا عن الإصدار العاشر من واجهة EMUI. ستستند واجهة EMUI 10 الجديدة على نظام Android Q وستوفر واجهة بتصميم جديد والوضع الليلي على مستوى النظام بكامله وأداء أكثر ذكاءً والعديد من الميزات الجديدة.

بدايةً مع التصميم، سوف تأتي واجهة EMUI 10 الجديدة مع أيقونات مستديرة ومؤثرات حركية جديدة. سيتمكن الوضع الليلي ” Dark Mode ” الجديد أيضًا من توسيع نطاقه ليشمل تطبيقات الطرف الثالث التي تعد إضافة مرحب بها لأولئك الذين يفضلون القوائم الأكثر قتامة. هناك المزيد من الستايلات للساعة والتقويم بالإضافة إلى خيارات Always on Display الإضافية.

من ناحية الأداء، ستكون واجهة EMUI 10 أكثر استجابة بفضل نظام الملفات المحسّن EROFS و GPU Turbo 3.0، مما يعد بتفاعلات أسرع وإستجابة أسرع عند التبديل بين التطبيقات.

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عرضت شركة Huawei أيضًا شكلاً جديدًا من أشكال ربط الهواتف بالحواسيب يدعى التعاون المتعدد الشاشات. ستكون قادرًا على توصيل الإثنين معًا لاسلكيًا وعكس شاشة هاتفك مباشرةً على شاشة الحاسوب. من هناك ستتمكن من الوصول إلى جميع ملفات هاتفك والرد بسهولة على الرسائل أو نقل الملفات.

سوف يتيح لك تطبيق Huawei HiCar إقران هاتفك للعمل على نظام المعلومات والترفيه في سيارتك والتحكم في الموسيقى والملاحة وحتى وظائف مثل AC في السيارات المدعومة.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن أول جهاز سيتم إطلاقه مع واجهة EMUI 10 الجديدة هو الهاتف Huawei Mate 30 المرتقب، بينما يتوجب على ملاك سلسلة هواتف Huawei P30 Series بدء العمل بنظام التشغيل الجديد إعتبارًا من 8 سبتمبر.