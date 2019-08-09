الهاتف +HTC U12 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أكثر من شهر، بدأت وحدات +HTC U12 الأولى بتلقي تحديث Android 9 Pie في بعض المناطق. اليوم، وبعد مرور ما يقرب من عام على إطلاق نظام Android 9 Pie، بدأ ملاك الهاتف +HTC U12 في بقية الأماكن مثل أوروبا بالحصول على هذا التحديث.

تحديث Android 9 Pie للهاتف +HTC U12 يحمل البنية رقم 2.45.709.1 ويبلغ حجمه 1.06GB. سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث لا يسرد التفاصيل، فهو يشير فقط إلى أنه يقوم بتحسين النظام وإزالة +Google من BlinkFeed. ومع ذلك، فنحن متأكدين من أن هذا التحديث يجلب معه كذلك كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة HTC Sense الأحدث من الشركة التايوانية.

عمومًا، في حالة إذا كنت واحدًا من ملاك الهاتف +HTC U12 ولم تحصل على تحديث Android 9 Pie حتى الآن، فلا تقلق لأنه سيصل إلى هاتفك عاجلا وليس آجلاً، وقد يتحقق ذلك في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حالة إذا حصلت على هذا التحديث بالفعل، فلا تنسى أن تخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه مع ذكر البلد الذي تقطن فيه.

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