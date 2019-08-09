Huawei تعلن رسميًا عن نظام HarmonyOS، وسيكون بديلًا لنظام الأندرويد في مختلف أجهزة الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نظام HarmonyOS في مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حاليًا في الصين. ووفقا للرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu فإن نظام التشغيل الجديد كان قيد التطوير منذ العام 2017 وسيتم الكشف عن المنتج الأول الذي يعمل بهذا النظام يوم غد السبت من قبل العلامة التجارية الفرعية Honor.

هدف نظام التشغيل الجديد من شركة Huawei هو توفير منصة مفتوحة المصدر قادرة على العمل على مجموعة واسعة من الأجهزة بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأجهزة القابلة للإرتداء والتلفازيونات والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وحتى السيارات.

HarmonyOS هو نظام تشغيل يستند على نواة صغيرة، مما يعني أنه سيستخدم أقل عدد ممكن من الموارد، مما يضمن تشغيل سريع وإستجابة فورية تقريبًا. إنه نظام تشغيل مفتوح المصدر ويأتي مع بيئة تنفيذ موثوقة ( Trusted Execution Environment ) لتحسين الأمن في جميع الأجهزة. يستطيع برنامج التحويل البرمجي Arc Compiler في نظام HarmonyOS دعم جميع لغات البرمجة الرئيسية بما في ذلك /C و ++C و Java و Javascript و Kotlin.

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خلال الكلمة الإفتتاحية، قال السيد Richard Yu بأن نظام HarmonyOS يمكنه نظريًا إستبدال نظام الأندرويد ولكن الشركة ستلتزم في الوقت الحالي بنظام التشغيل التابع لشركة جوجل على هواتفها الذكية من أجل المستخدمين ومحفظة تطبيقات جوجل الشاملة.

ومع ذلك، إذا حدثت المزيد من التعقيدات، فإن Richard Yu يدعي بأن المستخدمين سيكونون قادرين على الإنتقال إلى نظام التشغيل الجديد في غضون أيام. وفيما يتعلق بدعم التطبيقات، فإن نظام HarmonyOS سيكون قادرًا في نهاية المطاف على دعم جميع تطبيقات الأندرويد وكذلك HTML5 و Linux.

الهدف من HarmonyOS هو مواجهة نظام الأندرويد وأن يصبح ” نظام تشغيل عالمي ” في المستقبل. ستوفر شركة Huawei أدوات تطوير البرمجيات الخاصة بنظام HarmonyOS لشركائها للبدء فورًا في تطوير تطبيقات متوافقة مع هذا النظام وتسريع عملية التكامل لنظام التشغيل الجديد. نتوقع مزيدًا من التفاصيل حول نظام التشغيل الجديد من Huawei في الأيام القادمة، لذا تابعونا.