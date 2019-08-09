ميزة Google Maps Live View أصبحت متوفرة للمزيد من هواتف الأندرويد و iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، قامت الشركة كذلك بالكشف عن ميزة تستند على تقنية الواقع المعزز من أجل خدمة الخرائط Google Maps تُدعى Live View. إنها ميزة تعرض لك إتجاهات التنقل في العالم الواقعي أثناء المشي في الشوارع. حسنًا، هذه الميزة لم تعد حصرية بعد الآن لهواتف Google Pixel فقط.

يمكن الآن لجميع أجهزة الأندرويد التي تدعم منصة الواقع المعزز ARCore وهواتف iPhone التي تدعم منصة ARKit الإستفادة من هذه الميزة. بمجرد تحديد الوجهة التي تريد الذهاب إليها، يمكنك تحديد إتجاهات المشي ثم النقر فوق خيار Live View في أسفل الشاشة.

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يمكنك بعد ذلك إلقاء نظرة على الشوارع بإستخدام كاميرا الهاتف وستحصل على إتجاهات مرئية في الوقت الفعلي، تمامًا كما يوحي إسم الميزة. إنها ميزة أنيقة جدًا، لذلك إذا أتيحت لك الفرصة، قم بتجربتها.