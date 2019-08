الهاتفين +Galaxy Note 10/10 غير متوافقين مع خوذة الواقع الإفتراضي Samsung Gear VR

فاطمة أيت طالب - دبي - الواقع المعزز مثل جزءًا كبيرًا من حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة، فقد تم تضمين هذه التقنية حتى في القلم الإلكتروني S Pen من خلال رسم الرسومات في الواقع. ومع ذلك، وصلت تكنولوجيا الواقع الإفتراضي إلى نهاية الطريق، فالهاتف الرائد الجديد للشركة الكورية الجنوبية غير متوافق مع خوذة Samsung Gear VR.

ظهرت خوذة الواقع الإفتراضي Samsung Gear VR لأول مرة في العام 2015 وكانت متوافقة مع هواتف Galaxy S6 و Galaxy Note 5. تم منذ ذلك الحين إطلاق العديد من الطرازات الجديدة من هذه الخوذات التي جاءت لدعم الهواتف الرائدة الأحدث لشركة سامسونج. ومع ذلك، فقد تم إطلاق أخر طراز من خوذة Samsung Gear VR في العام 2017، وتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هواتف Galaxy S8.

ومن المثير للإهتمام أن نجد بأن الطراز الأخير من خوذة Samsung Gear VR كان متوافقًا حتى مع الهاتف Galaxy S10 5G الذي يكاد يكون حجمه مماثلاً لحجم +Galaxy Note 10. كانت هواتف Galaxy S10 بحاجة إلى محول لتعمل، ولكن كان ذلك لا يزال ممكنًا.

لذلك، يجب أن تكون خوذة Samsung Gear VR الأحدث قادرة على العمل مع Galaxy Note 10، إذا أصدرت شركة سامسونج محولاً، ولكن الشركة لم تذكر الواقع الإفتراضي في أي مناسبة خلال حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. إذا قامت شركة سامسونج بإعادة النظر في الأمر وقامت بإطلاق محول، فسيكون من الممتع تجربة تطبيق 3D Scanner وإنشاء عناصر ثلاثية الأبعاد للعناصر الموجودة في العالم الواقعي واللعب معها في الواقع الإفتراضي.

I just got confirmation from @Samsung. No version of the #Note10 is compatible with the GearVR. Not a huge loss tbh. Standalone is where it's at. #VR