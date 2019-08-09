Elon Musk سيفتح فرع لشركة The Boring Company في الصين لحفر المزيد من الأنفاق هناك

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة The Boring Company المملوكة من قبل السيد Elon Musk بإختبار إنشاء أول نفق تحت المقر الرئيسي لشركة SpaceX في كاليفورنيا في العام الماضي، وتخطط الآن لبناء أنفاق أخرى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الآن، يريد السيد Elon Musk أن ينقل أعماله الخاصة المتعلقة بصناعة الأنفاق إلى الصين.

Will also be launching The Boring Company China on this trip — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2019

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السيد Elon Musk عن إنشاء فرع لشركة The Boring Company في الصين، ورد على أحد المستخدمين بأنه سيحضر المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي المقرر عقده بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس. ولم يعط تفاصيل إضافية عن خططه لتوسيع مخططات شركته الخاصة The Boring Company إلى الصين.

بدأت شركة The Boring Company في العام 2016 عندما إشتكى Elon Musk من حركة المرور المزدحمة في لوس أنجلوس. يتمثل حله في بناء أنفاق فائقة السرعة تحت الأرض حيث يمكن للسيارات الذاتية القيادة السير بسرعات عالية للوصول إلى وجهتها. تم بناء أول نفق لأغراض الإختبار تحت المقر الرئيسي لشركة SpaceX المملوكة أيضًا من قبل Elon Musk في كاليفورنيا، وذلك خلال العام الماضي.

وقعت شركة The Boring Company أيضًا عقدًا لبناء نظام عبور في شيكاغو، وقال Elon Musk أن الشركة تتطلع إلى بناء نفق من مدينة نيويورك إلى العاصمة واشنطن. ومع ذلك، كل من هذه المشاريع توقفت مؤقتًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه في شهر مايو الماضي، أبرمت شركة The Boring Company صفقة بقيمة 47 مليون دولار لإنشاء شبكة أنفاق في لاس فيجاس لنقل الناس إلى مركز المؤتمرات بالمدينة.