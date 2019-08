Elon Musk سيفتح فرع لشركة The Boring Company في الصين لحفر المزيد من الأنفاق هناك

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة The Boring Company المملوكة من قبل السيد Elon Musk بإختبار إنشاء أول نفق تحت المقر الرئيسي لشركة SpaceX في كاليفورنيا في العام الماضي، وتخطط الآن لبناء أنفاق أخرى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الآن، يريد السيد Elon Musk أن ينقل أعماله الخاصة المتعلقة بصناعة الأنفاق إلى الصين.

Will also be launching The Boring Company China on this trip