Netflix توقع صفقة ضخمة مع مُنشئي المسلسل الشهير Game Of Thrones

فاطمة أيت طالب - دبي - Dan Weiss و David Benioff، الثنائي الذي يقف وراء المسلسل الشهير Game of Thrones، أبرما صفقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع شركة Netflix. أكدت شركة Netflix نفسها هذه الصفقة، ولكنها لم تؤكد التفاصيل المالية بحيث إكتفت بالقول أن ” رواة القصص ” سينشؤون أفلامًا وبرامج تلفزيونية جديدة حصرًا من أجل خدمة Netflix. هذه الصفقة المتعددة السنوات تفرض على Dan Weiss و David Benioff مغادرة شركة HBO.

تم تمرير خبر هذه الصفقة لموقع The Hollywood Reporter، والذي إدعى بأن هذه الصفقة كلفت شركة Netflix نحو 200 مليون دولار أمريكي. وفي بيان حول هذا الموضوع، قال رئيس المحتوى في شركة Netflix، السيد Ted Sarandos : ” لا يمكننا الإنتظار لمعرفة ما سيجلبه خيالهم إلى أعضائنا “.

أصدر Benioff و Weiss بيانًا مشتركًا بشأن الصفقة الجديدة، مشيدين بوقتهما في شركة HBO وبالإثارة التي يشعرون بها في وطنهما الجديد، Netflix. يقول الثنائي أنهما كانا يتحدثان مع فريق Netflix طيلة ” الأشهر القليلة الماضية ” بحيث صرحا بالقول : ” لقد صممت Netflix شيئًا مذهلاً وغير مسبوق، وهي شرفتنا بدعوتنا للانضمام إليها “.

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على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن التفاصيل المالية الرسمية المتعلقة بهذه الصفقة، إلا أن موقع The Hollywood Reporter يدعي أن الثنائي كان يسعى للحصول على مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار من صفقة من شأنها أن تتفوق في النهاية على الصفقة التي وقعتها أمازون مع Jonah Nolan و Lisa Joy اللذان يقفان وراء المسلسل الناجح Westworld.

يزعم التقرير أن Dan Weiss و David Benioff قد سعيا للتوصل إلى إتفاق في وقت سابق من هذا العام، وهي العملية التي تضمنت إجراء إجتماعات مع شركات مثل Apple و Comcast و Disney و Amazon و WarnerMedia. ومن غير الواضح متى سنرى أول عمل من هذا الثنائي من أجل خدمة Netflix.