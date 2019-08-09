كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شركة صينية تطور دراجة ذاتية التحكم

بينما يعمل عمالقة التكنولوجيا مثل تسلا وغوغل جاهدين لإنتاج السيارات ذاتية التحكم، يقوم فريق من العلماء في الصين بتطوير دراجة ذاتية القيادة مع نتائج رائعة للغاية.

ويمكن للدراجة المستقلة التي طورها العلماء في جامعة تسينغهوا ببكين، والتي تم عرضها في فيديو قصير، تحقيق التوازن مع تجنب العقبات، واتباع مسارات معينة وإطاعة الأوامر الصوتية.

ويمكن أن تفعل الدراجة كل هذه الأشياء بفضل نوع ثوري من شرائح الكمبيوتر، تجمع بين طريقتين مختلفتين للحوسبة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

هذه الدراجة ذاتية التحكم ليست الأولى من نوعها، فهناك جامعة أمريكية لديها مشروع مماثل قيد التنفيذ، لكن شريحة الكمبيوتر هي التي تميز الدراجة الصينية، فهي تجمع بين التعلم الآلي القائم على علوم الكمبيوتر والشبكات البشرية المستلهمة من العقل، مما يتيح لها أداء العديد من الإجراءات بشكل مستقل في نفس الوقت.

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وباستخدام شريحة واحدة فقط، يمكن إظهار المعالجة المتزامنة للخوارزميات والنماذج المتعددة الاستخدامات في نظام الدراجة بدون سائق، وتحقيق اكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي، والتتبع، والتحكم في الصوت، وتجنب العقبات، والتحكم في التوازن.