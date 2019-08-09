آبل تمنح الباحثين هواتف آيفون خاصة لرفع مستوى أمانها

تخطط شركة آبل العام المقبل إلى تزويد الباحثين الأمنيين بكمية محدودة من أجهزة هواتف آيفون خاصة لمساعدتهم في العثور على ثغرات أمنية في نظام التشغيل آي أو إس (iOS).

وتتمتع هذه الهواتف بوصول أعمق بكثير مما هو متاح للمستخدمين العاديين، بحيث أنها هواتف آيفون مكسورة الحماية بشكل سابق.

ومن المفترض أن توفر الشركة أجهزة البحث الأمني هذه للباحثين الذين يبلغون عن الأخطاء من خلال برنامج مكافآت الأخطاء الذي تقدمه الشركة لنظام (iOS).

وأطلقت آبل لأول مرة برنامج مكافآت الأخطاء هذا قبل ثلاث سنوات في مؤتمر (Black Hat)، وهي الآن توسع نطاق استخدامه في المؤتمر نفسه لتغطية (macOS) و (Apple Watch) و (Apple TV).

وأوضحت آبل أن جهاز البحث الأمني سيكون متاحًا للباحثين الذين يتمتعون بسجل حافل من الأبحاث الأمنية عالية الجودة على أي منصة، بحيث لن يتمكن كل مطور من الوصول إلى هذه الأجهزة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وسوف تأتي الهواتف مزودة ببروتوكول (SSH) لتشغيل خدمات شبكة الاتصال بشكل آمن عبر شبكة غير آمنة، وقدرات التصحيح المتقدمة، بحيث أن هذه الإضافات مصممة لتسهيل اكتشاف الأخطاء على الباحثين في مجال الأمن.

وبالرغم من أن هذه الأجهزة الخاصة بمطوري آيفون ستكون متوفرة أمام الباحثين في مجال الأمن، إلا أنها لن تتمتع بمستوى الوصول العميق الذي يتمتع به مطورو آبل الداخليون وفريق أمان الشركة.

ويجب أن يجعل الوصول الأعمق حياة الباحثين أكثر سهولة، بحيث يكونوا قادرين على الوصول إلى وظائف (iOS) الأعمق دون انتظار كسر الحماية لجميع التحديثات.

ويُعد هذا الإعلان بمثابة خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يجعل من السهل الكشف عن عدد متزايد من الهجمات على نظام آبل.

كما وسعت آبل برنامج المكافآت الحالي ليشمل (macOS) و (tvOS) و (watchOS) و (iCloud)، وتصل قيمة المكافآت في بعض الحالات إلى مليون دولار.

وفتحت آبل الآن برنامج المكافآت لجميع الباحثين، وضاعفت المدفوعات إلى ما يتجاوز الحد الأقصى الحالي البالغ 200 ألف دولار، وأصبح الحد الأقصى هو مليون دولار عن ثغرات نظام التشغيل (iOS) التي تسمح للمهاجمين بالتحكم في الهاتف دون أي تدخل من المستخدم.