الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري..والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مضيفة أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر..