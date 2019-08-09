كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “arque”… ذيل آلي يحسن من خفة الإنسان وتوازنه

متابعة-سنيار: طور باحثون في جامعة كيو في اليابان ذيلا آليا يمكن للبشر ارتداءه لتحسين التوازن، يُطلق عليها “arque”، وهي مستوحاة من الطريقة التي تستخدم بها الحيوانات ذيولها بشكل سلبي لتحسين الحركة من خلال تحويل مركز ثقلها.

يتكون “arque” من فقرات بلاستيكية متشابكة تستخدم هيكلا نابضا للتعامل مع قوى القص والعرض.

يتكون كل مفصل فقري من لوحة مركزية واحدة، محاطة بأربعة ألواح واقية إضافية، مع ربط الألواح مع الحبال المرنة.

وبفضل وحدات، يمكن إضافة أو إزالة شرائح إضافية، مما يجعل الفقرات أثقل أو أخف وزنا اعتمادا على اللياقة البدنية لمرتديها.

يستخدم الهيكل الداخلي للذيل أربع عضلات اصطناعية تستخدم الهواء المضغوط لتوفير القوة في ثمانية اتجاهات اعتمادا على العضلات المشغَّلة.

يتم ربط الذيل حول وسط المستخدم، ويقوم المستخدم بتتبع جهاز يمكن ارتداؤه والذي يحدد مركز الثقل التقريبي للمستخدم، مما يدفع الذيل إلى التحرك وضبط نفسه وفقا لموازنة تصحيحية.

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“بالنسبة لمعظم الحيوانات الفقارية، يلعب الذيل دورا مهما لجسمهم، حيث يوفر وظائف متنوعة لتوسيع قدراتهم على الحركة”، كما جاء في بيان يحدد المشروع.

درس الباحثون ذيل فرس البحر حيث يمكن أن يتعامل هيكله مع كمية كبيرة من القوى، نسبة إلى حجمه.

وعادةً ما تكون الزوائد في الحيوانات مستديرة، لكن ذيل فرس البحر له مقطع عرضي مربّع مع كل فقرة محاطة بأربعة ألواح متشابكة على شكل حرف L.

يتخيل الفريق عددا من الاستخدامات المحتملة للجهاز، بما في ذلك الجمع بينه وبين المستشعرات أو ربطه بإشارات الدماغ لإنشاء طرف صناعي، كما يمكن استخدام الذيل كجهاز ألعاب لتحسين تجربة المستخدم أثناء استكشاف مرتديها للعوالم الافتراضية.