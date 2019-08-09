كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Twitter تعمل على زر “Snooze” لإيقاف الإشعارات مؤقتا

متابعة-سنيار: قالت المدونة Jane Manchun Wong في مدونتها الرسمية أن تويتر Twitter تقوم باختبار ميزة Snooze، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف الإشعارات لمدة ساعة أو 3 ساعات أو 12 ساعة.

وأضافت أن تويتر Twitter أصبح لديه زر “غفوة”، يتيح لك إيقاف الإشعارات مؤقتا لفترة زمنية محددة.

ومن خلال ميزة Snooze المدمجة في Twitter، يمكنك تأجيل الإشعارات مؤقتا لمدة ساعة أو 3 ساعات أو 12 ساعة.

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ويتم عرض ميزة “الغفوة” كزر “جرس” أعلى علامة التبويب “إشعارات” في تطبيق تويتر Twitter.

ومن خلال النقر على الزر، سيوفر التطبيق قائمة منسدلة سفلية بطول فترات الغفوة، ومن تم لن تتلقى الإعلامات من تويتر Twitter، لكنها ستظل تظهر في علامة التبويب “الإشعارات”، ويمكنك دائمًا النقر فوق الزر لإلغاء الضبط أو ضبط المدة.