كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “vintage electric” يقدم دراجة رودستر جديدة قوية لخريف 2019

متابعة-سنيار: في أغسطس 2019، كشفت شركة “vintage electric” عن طراز رودستر 2020 الجديد تماما للباحثين عن تجربة قيادة عالية الأداء مقترنة بجمالية فريدة من نوعها.

تم تصميم دراجة رودستر الكهربائية الكلاسيكية الجديدة، وفقًا للتقليد الكبير لسباق السيارات في الهواء الطلق، وهي دراجة سريعة تبلغ سرعتها 36 ميلا في الساعة توفر أداءا متميزا مع تصميم جذاب.

يقول أندرو دافيدج، مؤسس “vintage electric” ومصممها الرئيسي، “إن دراجة رودستر الكهربائية الجديدة تجمع بين أفضل أداء في الصناعة مع جمالية كبيرة مستوحاة من سباقات السيارات الرياضية الأوروبية والأميركية التي تشكل عصور الخمسينيات والستينيات.

يتميز التصميم الجديد، المُحسّن من حيث الأداء والراحة، بإطار من الألومنيوم المصفّى بالهيدروجين للحصول على أفضل مزيج من القوة وخفة الوزن.

نظام التعليق الأمامي قياسي: يوفر نظام الشوكة المقلوبة MRP 60 مم من العجلات الأمامية لاستيعاب ظروف الطريق غير المستوية، ويتميز المقعد المصنوع من السبائك المصقولة المرفقة من رودستر بسرج مصنوع من الجلد، يطابق المقاود المغلفة بالجلد لإعطاء الدراجين شعورا كلاسيكيا بالسيارات.

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تتميز رودستر أيضا بموجة ألوان كلاسيكية بلونين حيث يضفي اللون الأسود والفضي مزيدا من التركيز على التصميم الديناميكي الهوائي.

الدراجة مزودة بأفضل التقنيات الحديثة. الواجهة الإلكترونية على المقود واضحة وبديهية؛ التسارع عند الطلب يأتي مباشرة إلى المتسابق.

بالتناوب، يوفر المسرع وصولا سهلا ومريحا إلى خمسة أوضاع طاقة سلسة، وتتراوح السرعة من منحدر ثابت إلى انطلاق قوي للركاب.

تتميز الدراجة الكهربائية أيضا بمكابح قرصية للتجديد الخلفي، والتي توفر قوة توقف مذهلة أثناء إعادة شحن طاقة البطارية في 4.5 ساعات فقط، وبعدها يصل مدى الدراجة إلى 75 ميلا.

يبدأ سعر roadster من 6،995 دولارا، وتتوفر المزيد من المعلومات على موقع الشركة على الويب.