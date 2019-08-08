تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z20 بشاشة مزدوجة ورقاقة Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة nubia التجارية عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية nubia Z20 الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع اثنان من شاشات AMOLED، وسعر يبدأ من 497 دولار.

ينطلق هاتف nubia Z20 باثنان من الشاشات AMOLED تعمل كل منهما بشكل منفصل، حيث تدعم الشاشة الخلفية تقنية always-on، كما تأتي الشاشة الأمامية بواجهة UI 7.0 مع نظام تشغيل Android Pie.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، أيضاً تأتي الشاشة الأمامية في هاتف nubia Z20 بحجم 6.42 إنش، مع جودة عرض FHD بلس في شاشة AMOLED، كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة في الجزء العلوي والسفلي للهاتف.

من جانب أخر تأتي الشاشة AMOLED الخلفية بحجم 5.1 إنش مع دقة عرض HD بلس، كما تدعم الكاميرة الخلفية المستخدم في تصوير السيلفي وأيضاً إجراء مكالمات الفيديو.

وتضم الكاميرة الخلفية الثلاثية في هاتف nubia Z20 مستشعر Sony IMX 585 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع دعم تقنية OIS، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto تدعم التكبير حتى 3 مرات، كما تأتي الكاميرة الخلفية باثنان من فلاش LED، أيضاً يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 15 إطار لكل ثانية.

Advertisements

وينطلق هاتف nubia Z20 بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت في سعة تخزين UFS 3.0، أيضاً يأتي الهاتف ببطارية 4000 mAh مع شاحن بقدرة 27W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف ZTE nubia Z20 بألوان الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون البرتقالي، حيث يتوفر للطلب المسبق اليوم في السوق الصيني، على أن يطلق للأسواق في 16 من أغسطس، مع سعر يبدأ من 497 دولار.

المصدر

اعلان

