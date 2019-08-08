تكنولوجيا: Lego تحتفل بالذكرى 25 للعرض التلفزيوني الشهير Friends مع لعبة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد صانعة الألعاب الدنماركية Lego للإحتفال بالذكرى ال25 للعرض التلفزيوني الشهير Friends، وذلك عن طريق إطلاق مجموعة جديدة في لعبة بثيم مقهى Friends Central Perk المميز للمسلسل.

كشفت شركة Lego عن مجموعتها الجديدة في لعبة Friends Central Perk التي تأتي بثيم العرض المميز Friends إحتفالاً بمرور 25 عاماً على إطلاق العرض التلفزيوني الشهير، الذي عرض للمرة الأولى في 22 من سبتمبر عام 1994.

وتأتي لعبة Lego الجديدة بالكثير من التفاصيل المميزة لمقهى الأصدقاء الشهير، والتي تشمل الأريكة، النوافذ، كما تضم المجموعة شخصيات مصغرة للشخصيات الحقيقية للعرض التلفزيوني تشمل كلاً من روس، تشاندلر، فيبي، جوي، إلى جانب مونيكا ورايتشل، وأيضاً شخصية Gunther.

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وتشمل هذه المجموعة عدد 1079 قطعة، على أن تتوفر بسعر 60 دولار أو 65 يورو، حيث تتوفر للحجز المسبق قريباً كما تتوفر في الأسواق في الأول من سبتمبر.

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