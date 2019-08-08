تكنولوجيا: نمو في شحنات الساعات الذكية في الأسواق العالمية بنسبة 44%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت إحدى شركات الأبحاث تقرير جديد تؤكد من خلاله على إرتفاع شحنات الساعات الذكية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث حققت نمو سنوي بنسبة 44% في الأسواق العالمية.

في تقرير جديد نشر عبر Strategy Analytics كشف عن نمو في سوق الساعات الذكية خلال الربع الثاني من 2019، حيث إرتفع عدد الساعات الذكية التي تم شحنها من 8.6 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي، إلى 12.3 مليون ساعة ذكية خلال الربع الثاني من 2019 الذي بدأ في شهر أبريل وانتهى في يونيو الماضي.

ولقد سيطرت كلاً من ابل وسامسونج إلى جانب Fitbit على أعلى حصة سوقية من عدد الساعات التي تم شحنها خلال الربع الثاني من 2019، حيث تصل نسبة ابل إلى 46% من إجمالي الساعات التي تم شحنها عالمياً، حيث حققت مبيعات 5.7 مليون وحدة.

من جانب أخر ضاعفت شركة سامسونج مبيعاتها من الساعات الذكية عن نفس الربع من العام الماضي الذي حققت فيه 0.9 مليون وحدة، بينما حققت في الربع الثاني من 2019 مبيعات 2 مليون وحدة، حيث سيطرت على حصة سوقية من المبيعات بنسبة 16%، كما أشار التقرير إلى أن ساعة Watch Active 2 ستدعم مبيعات الشركة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

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أيضاً تراجعت شحنات Fitbit التي سيطرت على سوق الساعات لفترة، حيث انخفضت شحنات الشركة من 1.3 مليون وحدة، إلى 1.2 مليون وحدة هذا الربع، لتنخفض حصة الشركة السوقية من 15% العام الماضي، إلى 10% هذا العام.

يذكر أن التقرير قد أشار إلى أن السبب في زيادة شحنات الساعات الذكية يعود إلى زيادة وعي المسخدمين للإهتمام بالصحة، لذا يقبل الكثير من المستخدمين على شراء الساعات والسوارات الذكية التي تعمل تعقب حالة ونشاط المستخدم على مدار اليوم، هذا إلى جانب زيادة المنافسة في سوق الساعات الذكية.

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