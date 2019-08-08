تكنولوجيا: إنتل تقدم ملصق تعريفي لأجهزة الحاسب المحمول يؤكد على عمر البطارية الحقيقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل خلال الفترة الماضية عن مشروعها الجديد Athena، واليوم يتخذ هذا المشروع شكله الأخير من خلال ملصق تعريفي تقدمه شركة إنتل في أجهزة الحاسب تؤكد من خلاله على عمر البطارية الحقيقي في أجهزة الحاسب الذي يصل إلى 9 ساعات أو أكثر.

قدمت شركة إنتل أكثر من علامة تجارية في أجهزة الحاسب المحمول، للدلاله والتأكيد على مميزات محددة في أجهزة الحاسب، ومن بين هذه العلامات التجارية علامة “Ultrabook” التي كانت إشارة على تصميم نحيف وخفيف الوزن لأجهزة الحاسب، إلى جانب علامة “Intel Inside”.

واليوم تقدم إنتل للمستخدم دعم جديد في إختيار أجهزة الحاسب، بشكل خاص للتأكد من عمر البطارية بشكل دقيق قبل الشراء، وتأتي هذه العلامة الجديدة من خلال ملصق من إنتل يؤكد على أن عمر البطارية الذي يأتي في مواصفات الجهاز هو العمر الحقيقي والدقيق لبطارية الجهاز، التي تتميز بعمر 9 ساعات أو أكثر.

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ومن المقرر أن تمر الأجهزة التي ستحصل على ملصق إنتل بعدة إختبارات في شركة إنتل للتأكد من كفاءة وعمر شحن البطارية يأتي من بينها مهام متنوعة مثل التصفح، ومشاهدة محتوى الفيديو وما إلى ذلك من تطبيقات، ومن ثم يحصل الجهاز على ملصق يأتي بعبارة “Engineered for mobile performance”.

ولقد انضم لمعايير إنتل الجديدة بالفعل أكثر من 100 شركة، ومن المقرر أن تكون شركة Dell أولى الشركات التي تستخدم هذا الملصق التعريفي في جهاز حاسبها المحمول XPS 13 المميز بتصميم 2 في 1، حيث يتوفر هذا الملصق التعريفي من إنتل بدءاً من اليوم.

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