الكشف رسميًا عن الهاتف ZTE Nubia Z20 مع شاشتين، والمعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Nubia Z20. هذا الهاتف الجديد من الشركة الصينية يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة داخلية بحجم 512GB، وشاشة ثانوية في الواجهة الخلفية.

يمكن تشغيل الشاشتين بشكل مستقل، للتبديل السريع بين التطبيقات. تعمل الشاشة الخلفية أيضًا كشاشة Always On Display ويمكنك إعدادها بشكل خاص في الألعاب لمزيد من قابلية الإستخدام. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Nubia Z20 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Nubia UI 7.0 الأحدث من الشركة الصينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها العلامة التجارية الفرعية Nubia بالكشف عن هاتف ذكي مزود بشاشتين، فقد سبق لها أن قامت بالكشف عن الهاتف Nubia X مع تصميم مماثل في العام الماضي.

الشاشة الرئيسية في الهاتف Nubia Z20 الجديد تمتاز بتصميم منحني الطرفين وبتقنية AMOLED كما أنها تمتاز بدقة +FullHD. وبسبب عدم وجود الكاميرا الأمامية، حصلت هذه الشاشة على إطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة. وقررت شركة ZTE إزالة الكاميرا الأمامية في الهاتف Nubia Z20 الجديد لأنه أصبح الآن بمقدور المستخدمين إلتقاط الصور الذاتية ( السلفي ) بإستخدام الكاميرا الخلفية والشاشة الثانوية التي تمتاز بحجم 5.1 إنش وبدقة +HD مع العلم بأنها تستند بدورها على تقنية AMOLED.

وعلى ذكر الواجهة الخلفية، فهي تضم ثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل وبتقنية تثبيت الصورة OIS، في حين تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية فيها بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا المُقربة بدقة 8 ميغابكسل. وجدير بالذكر أنه تم إرفاق هذه الكاميرا بفلاش LED مزدوج، وبالقدرة على تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 15 إطار فقط في الثانية.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Nubia Z20 كذلك بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وبـ 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 128GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فهي تمتاز بسعة 4000mAh وتدعم الشحن السريع بقوة 27W.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Nubia Z20 الجديد كذلك بمستشعرين لبصمات الأصابع، واحد في كل طرف من الهاتف ليكون بإمكانك الوصول إلى قارئ بصمات الأصابع بسهولة مهما كانت الشاشة التي تستخدمها، ومهما كانت اليد التي تستخدمها. وتجدر الإشارة إلى طرفي الهاتف Nubia Z20 حساسين للضغط أيضًا مما يتيح لك عصر الهاتف للقيام بإجراءات مختلفة مثل تشغيل المساعد الرقمي.

الهاتف Nubia Z20 سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والبرتقالي مع العلم بأنه متاح حاليًا للطلب المسبق في الصين. ووفقا لشركة ZTE، فسوف يتم عرض هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي في الصين يوم 16 أغسطس، في حين سيتم إطلاقه على الصعيد العالمي في شهر سبتمبر المقبل. النسخة الأساسية من هذا الهاتف والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية تكلف ما يعادل 497 دولار أمريكي، بينما تكلف نسخة 8GB/128GB ما يعادل 525 دولار أمريكي، ونسخة 8GB/512GB ما يعادل 596 دولار أمريكي.