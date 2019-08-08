أدلة جديدة تلمح لقدوم تلفاز OnePlus الذكي المرتقب بعدة أحجام مختلفة، وبنظام الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة OnePlus في وقت سابق من هذا العام أنها عازمة على دخول سوق التلفزيونات الذكية أيضًا من خلال إطلاق تشكيلتها الخاصة من التلفزيونات الذكية. في حين لا نزال ننتظر أن تكشف لنا شركة OnePlus عن موعد وصول تلفازها الذكي الأول، فقد تم اليوم رصد تلفاز OnePlus القادم يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG، مما يشير إلى أنه سيتم الكشف عن هذا التلفاز على الأرجح في المستقبل القريب.

وبغض النظر عن دعم البلوتوث 5.0، فقد كشفت لنا الشهادة الممنوحة لتلفاز OnePlus TV الذكي أيضًا بعض الأدلة التي تلمح إلى أن هذا التلفاز سيكون متوفرًا بأحجام مختلفة. في الواقع، لقد تم رصد شركة OnePlus تسجل هذا التلفاز بأسماء رمزية تضم أرقامًا مألوفة، تشمل 43 و 55 و 65 و 75. وهذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن تلفاز OnePlus القادم سيكون متوفرًا بهذه الأحجام الأربعة.

الأسماء الرمزية التي سجلت بها شركة OnePlus تلفازها الذكي القادم لدى هيئة Bluetouth SIG تضم أيضًا العبارات IN و CN و US، وهذا ما يلمح أيضًا أن هذا التلفاز الذكي القادم من الشركة الصينية سيشق طريقه على الأرجح إلى مناطق مختلفة، تشمل الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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لا نعرف سوى القليل جدًا عن الكيفية التي تخطط بها شركة OnePlus لجعل تلفزيونها الذكي مختلفًا عن غيره من التلفزيونات، ولكن شهادة البلوتوث تقول أنه سيعمل بنظام الأندرويد. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا معرفة ما إذا كان سيعمل بنظام Android TV وسيدعم كل شيء ألفناه في تلفزيونات Android TV الأخرى، أو ما إذا كان سيحصل على نظام تشغيل آخر يستند على نظام الأندرويد الأساسي.