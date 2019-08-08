متجر أمازون يكشف لنا عن سعر ومواصفات وموعد إطلاق الهاتف Motorola One Action قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب الهاتف Motorola One Action في العديد من المناسبات في الماضي، ولكن بفضل متجر أمازون ألمانيا، فقد حصلنا الآن على معلومات إضافية حول هذا الهاتف، بما في ذلك سعره وموعد طرحه للبيع، فضلا عن مواصفاته التقنية الكاملة وصور الجهاز.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في متجر أمازون ألمانيا قبل أن يتم إزالتها الآن، فيبدو أن الهاتف Motorola One Action سيُعرض للبيع في اليوم 7 سبتمبر بعد أن يتم الإعلان عنه على الأرجح في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل نفس الشهر بالعاصمة الألمانية، برلين. النسخة الأرقى من هذا الهاتف والتي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية ستكلف 300€، ولكن التسريبات السابقة لمحت إلى أنه ستكون هناك نسخ أخرى أرخص، بما في ذلك 3GB/32GB و 4GB/64GB.

الهاتف Motorola One Action حصل على إسمه من الكاميرا الواسعة الزاوية في الواجهة الخلفية والتي تملك زاوية مشاهدة واسعة جدًا تبلغ 117 درجة مما يجعلها مثالية لتصوير مشاهد الحركة والأكشن. وبصرف النظر عن الكاميرا الواسعة الزاوية، فسوف يحصل الهاتف Motorola One Action كذلك في الواجهة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل، وكاميرا أخرى إضافية ستعمل على الأرجح على إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فسوف يتم تضمينها في حالة الهاتف Motorola One Action في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وعلى ذكر الشاشة، فسوف يضم الهاتف Motorola One Action شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، كما أنه سيضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609، وبطارية بسعة 3500mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 15W. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي الهاتف Motorola One Action كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie الخام.