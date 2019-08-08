شبكة تويتر قد تكون شاركت بياناتك الشخصية مع المعلنين من دون إذن

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أكدت لنا شبكة تويتر عن إكتشاف خلل جديد يؤثر على البيانات التي تشاركها مع المعلنين. ووفقا للشركة، فقد ذكرت أن هناك خلل أدى إلى تقديم معلومات عن المستخدمين لا تملك صلاحية لها للمعلنين. وعلاوة على ذلك، فهي سمحت أيضًا على الأرجح للمعلنين بمعرفة نوع الجهاز الذي تستخدمه، ومرة أخرى من دون إذن.

في منشور على مدونتها الرسمية، أوضحت شبكة تويتر أنه إذا نقرت على إعلان أو شاهدته على أحد التطبيقات الخاصة بها منذ شهر مايو من العام 2018، فقد تكون الشبكة قد شاركت معلومات مثل رمز بلدك وعندما تتفاعل مع الإعلان مع المعلنين. ومنذ شهر سبتمبر من العام 2018، قد تكون الشبكة تعرض الإعلانات بناءً على الإستنتاجات التي بنتها حول الجهاز الذي تستخدمه. بقيت تلك البيانات لدى شبكة تويتر، وتم إصلاح الخلل في اليوم 5 أغسطس. ومع ذلك، تقول الشركة أنها لا تزال تحدد الجهات التي قد تكون تأثرت بهذا الخلل.

تعرضت الشركات التقنية، وأبزرها الفيسبوك، لإنتقادات شديدة بسبب مشاركة بيانات المستخدمين الحساسة مع المعلنين. وعلى الرغم من أن شبكة تويتر تجنبت معظم الإنتقادات، إلا أن هذه ليست هي القضية الأولى التي تواجهها. في شهر مايو الماضي، تسبب خلل في تخزين بعض بيانات أماكن مستخدمي أجهزة iOS ومشاركتها عن طريق الخطأ، وذلك بمجرد بيع إمكانية الوصول إلى هذه البيانات لشركة Global Science Research، وهي نفسها الشركة التي حصدت بيانات مستخدمي الفيسبوك وشاركتها مع Cambridge Analytica. قد لا تكون البيانات التي تم الكشف عنها هذه المرة حساسة جدًا، ولكن هذه الحادثة بالتأكيد سيكون لها تأثير سيء على سمعة تويتر.