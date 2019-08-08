Fossil تكشف عن الجيل الأحدث من ساعتها الذكية مع تصميم أنيق ومواصفات أقوى

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Fossil اليوم بالكشف عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية. هذه الساعة الذكية حصلت على ترقية مميزة على مستوى المواصفات التقنية وأوضاع جديدة للبطارية والتي تعد بمزيد من الإستقلالية. يأتي الهيكل الآن بمكبر خاص للصوت جنبا إلى جنب مع ميكروفون لإجراء المكالمات وتلقيها.

يتم التفاعل مع الساعة الذكية الجديدة من شركة Fossil عبر شاشة OLED مستديرة بقطر 1.28 إنش. يضم هيكل الساعة ثلاثة أزرار بما في ذلك الزر الدوار الذي يتيح لك التنقل السلس في نظام التشغيل، في حين يمكنك تخصيص دور الزرين الإضافيين. تتوفر الساعة الذكية الجديدة من شركة Fossil بحجم 44mm مع طرازين يحملان الأسماء Carlyle و Julianna، وكلاهما يتميزان بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. هذه الساعة تدعم أحزمة قابلة للتبديل بقطر 22mm مما يتيح لك سهولة تخصيص مظهر الساعة.

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وفيما يخص تحت الغطاء، فقد تم تزويد الساعة الذكية الأحدث من شركة Fossil بالمعالج Snapdragon Wear 3100، وبـ 1GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 8GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهي توفر جميع أوضاع اللياقة البدنية الأساسية، كما أنها تدعم تتبع معدل ضربات القلب، وتدعم كذلك WiFi و NFC و GPS و Bluetouth 4.2. ووفقا لشركة Fossil، فهذه الساعة الذكية الجديدة تملك أيضًا القدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 30 متر.

الساعة الذكية الجديدة Fossil Gen 5 متوافقة مع جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد 4.4 أو إصدار أعلى، ومع جميع أجهزة iOS التي تعمل بنظام iOS 9.3 أو إصدار أعلى. هي متوفرة الآن للطلب المسبق مقابل 295$ على موقع Fossil وعلى متجر أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط. سيتم إطلاقها بشكل رسمي في الأسواق يوم 26 أغسطس.