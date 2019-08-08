الهاتف Huawei Mate 30 Pro يظهر في العلن مجددًا مع نفس التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما ننتظر موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro، فنحن نواصل رصد هذا الأخير في العلن، واليوم تم رصده مرة أخرى في مترو الأنفاق بالصين، ومرة أخرى وهو يرتدي غطاء واقي ضخم الهدف منه هو إبقاء تصميم الهاتف بعيدًا عن الأنظار.

ومع ذلك، فهذه الصور المسربة الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى، تمامًا كما هو الحال في الهاتف Huawei Mate 20 Pro الحالي. وللآسف، هذه الصورة لا تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف، والتي تطرح الكثير من التساؤلات.

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ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا تسريب صور لغطاء واقي قيل بأنه مصمم للهاتف Huawei Mate 30 Pro، وهو الغطاء الواقي الذي يكشف لنا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei سيضم ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة دائرية الشكل تذكرنا بوحدة الكاميرا في هواتف موتورولا. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فهذا يعني أن الكاميرا الخلفية الثلاثة للهاتف Huawei Mate 30 Pro ستضم مستشعرين بدقة 40 ميغابكسل، واحد بحجم 1/1.7 إنش ويدعم الفلتر RYYB من أجل الكاميرا الأساسية، والأخر من أجل الكاميرا الواسعة الزاوية. أما بخصوص الكاميرا الثالثة، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل.