تسريب معلومات هامة جديدة حول مواصفات الهاتفين Google Pixel 4/4 XL ودقة كاميراتهما

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج يوم أمس عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن شركة جوجل لا تزال تعمل جاهدة على هواتفها الرائدة لهذا العام، وهي الهواتف التي سيتم الكشف عنها على الأرجح في أوائل شهر أكتوبر المقبل إذا إلتزمت بالجدول الزمني المعتاد. لقد سمعنا العديد من الحكايات حول هواتف Google Pixel 4 الجديدة بالفعل، ولكن هناك شائعات جديدة اليوم تؤكد بعض التفاصيل وتكشف عن تفاصيل أخرى لأول مرة.

الشائعات الجديدة تقول أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيحصلان على شاشات AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz بإستثناء أن شاشة الهاتف الأصغر حجمًا ستمتاز بحجم 5.7 إنش وبدقة +FullHD، بينما ستمتاز شاشة الهاتف الأكبر حجمًا بقطر 6.3 إنش وبدقة +QuadHD. وعلى ما يبدو، فسوف تُطلق شركة جوجل على الشاشات المستخدمة في هواتف Google Pixel 4 الجديدة إسم ” Smooth Display “، لأنه تم إستخدام ” Fluid AMOLED ” على ما يبدو.

في الخلف، ستضم هواتف Google Pixel 4 الجديدة كاميرا مزدوجة لأول مرة على الإطلاق. ستحتفظ الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميغابكسل، ولكن سيتم ربطها مع كاميرا مقربة بدقة 16 ميغابكسل. ويبدو أنه سيتعين على عشاق اللقطات الواسعة جدًا الإنتظار حتى العام 2020 عندما تتبنى شركة جوجل الكاميرات الخلفية الثلاثية في هواتفها الذكية. ومن ناحية أخرى، يُقال بأن شركة جوجل تقوم بتطوير ملحق يشبه ” DSLR ” من أجل هواتف Google Pixel 4 الجديدة، ولكن ليست هناك مزيدًا من التفاصيل حول هذا الملحق في الوقت الراهن.

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وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد كشف التقرير الجديد أن الهاتف Google Pixel 4 سيضم بطارية بسعة 2800mAh، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 XL بطارية بسعة 3700mAh. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Google Pixel 4 سيحصل على بطارية أصغر مقارنة مع الهاتف Google Pixel 3 الحالي، بينما سيضم الهاتف Google Pixel 4 XL بطارية أكبر مقارنة مع الهاتف Google Pixel 3 XL الحالي.

وكما كان متوقعًا بالفعل، فقد قررت شركة جوجل كذلك في هواتف Google Pixel 4 الجديدة زيادة حجم الذاكرة العشوائية من 4GB إلى 6GB. إذا كنت تريد 8GB أو 12GB، فسوف يتعين عليك التحلي ببعض الصبر في الوقت الراهن. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة الداخلية، فقد تردد أن هواتف Google Pixel 4 الجديدة ستكون متوفرة مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

وما لا يثير الدهشة هو أن هواتف جوجل الرائدة الجديدة ستحصل على المعالج Snapdragon 855، وستضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، ورقاقة الحماية Titan M، كما أنها ستأتي بشكل مسبق مع نظام Android Q، ومع ثلاث سنوات من الدعم عندما يتعلق الأمر بالتحديثات.