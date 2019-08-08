لهذه الأسباب قامت شركة سامسونج بإزالة منفذ السماعات في الهاتفين +Galaxy Note 10/10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بالأمس، وهناك شيء واحد يفتقر إليه كلاهما، وهو منفذ السماعات 3.5mm. هما يُعتبران أول هاتفين رائدين من شركة سامسونج يفتقران إلى هذا المنفذ، مما يدل على حدوث تغيير في إستراتيجية الشركة الكورية الجنوبية في هذا الصدد.

قد تتساءل لماذا؟ لماذا كانت شركة سامسونج بحاجة لإزالة منفذ السماعات؟ لحسن الحظ، يبدو أن سامسونج توقعت رد الفعل العكسي، وبالتالي أعدت بعض التفسيرات.

أولاً، التخلص من منفذ السماعات يعني زيادة سعة البطارية في كلا الهاتفين بمقدار 100mAh بسبب المساحة المُحررة في الداخل. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Galaxy Note 10 كان سيضم بطارية بسعة 3400mAh فقط لو كان يضم منفذ السماعات، بينما كان الهاتف +Galaxy Note 10 سيحصل على بطارية بسعة 4200mAh فقط لو حصل بدوره على هذا المنفذ.

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وبغض النظر عن زيادة سعة البطارية، فقد مكن إزالة منفذ السماعات 3.5mm شركة سامسونج من تحسين نظام الإهتزاز في الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 عن طريق ملء الفتحة التي كانت ضرورية لإحتواء منفذ السماعات.

من الواضح أنك ستحتاج إلى أن تقرر بنفسك ما إذا كانت هذه التفسيرات كافية لإقناعك بشراء أحد هذين الهاتفين على الرغم من إزالة المنفذ. ومع ذلك، هناك شيء واضح، وهو ألا تشعر بالدهشة في حالة إذا قررت شركة سامسونج إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في أوائل العام المقبل من دون منفذ السماعات 3.5mm بعدما قررت القيام بذلك مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة.