كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سامسونغ تشعل فتيل حرب الهواتف الذكية بهاتفها الجديد “نوت 10”

أماطت شركة “سامسونغ” اللثام عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي غالاكسي نوت تعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بخصائص كاميرا محسنة، أملا في أن يساعدها هذا الطراز المتميز في إنعاش أرباحها المتراجعة وتوسيع الفجوة مع منافستها “هواوي”.

وبرزت “سامسونغ” للإلكترونيات كأكبر مستفيد من المتاعب التي تعرضت لها “هواوي” للتكنولوجيا في الربع الثاني من هذا العام، إذ حققت قفزة في مبيعات الهواتف الذكية بلغت حوالي سبعة في المائة، مع انخفاض مبيعات الشركة الصينية في السوق العالمية بعد أن أدرجت الولايات المتحدة اسمها على قائمة سوداء أمريكية للتجارة في شهر مايو-أيار.

وبالتركيز على خصائص الفيديو والتصوير المحسنة والتي ساعدت “هواوي” في أن تصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تأمل “سامسونغ” في أن يلقى الهاتف غالاكسي نوت 10 استحسان مستخدمي موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، يمثل الهاتف نوت 10 ذو الشاشة الكبيرة، والذي جرى الكشف عنه في نيويورك يوم الأربعاء، المنتج الجديد الأكثر أهمية للشركة الكورية الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام.

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والهاتف الجديد متوفر بشاشتين 6.3 و8.8 بوصة وهو مزود‭‭‭ ‬‬‬بمؤثرات فيديو مطورة مثل‭‭‭ ‬‬‬الواقع المعزز وكاميرا أمامية أعلى الشاشة لتحسين التقاط الصور الذاتية.

وسيباع الهاتف نوت 10 بأسعار تبدأ من 949.99 دولارا بينما يبدأ سعر نوت 10 بلس ذي الشاشة الأكبر من 1099 دولارا. أما الطراز المزود بخاصية الجيل الخامس فسيبدأ سعره من 1299.99 دولارا، بحسب موقع يورو نيوز.