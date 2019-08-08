سامسونغ تعلن عن ميزات هواتفها الجديدة وأسعارها

ومن بين الأشياء البارزة في الجهاز مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة، وبطاريات كبيرة سريعة الشحن، ومعالج سريع، وقلم (S Pen) المحسن من خلال التعرف على الإيماءات.

ويبدأ سعر (Note 10) من 949 دولارًا، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايت من نوع (UFS 3.0).



بينما يبدأ سعر (Note 10 Plus) من 1099 دولارًا مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايت من نوع (UFS 3.0)، ويمكنك دفع 100 دولار إضافية للحصول على ذاكرة تخزين 512 غيغابايت.

وتتاح كلا النسختين للطلب المسبق ابتداءًا من اليوم، على أن تصل إلى المستخدمين بتاريخ في 23 أغسطس.

إطارات من الألمنيوم

وصنعت سامسونغ إطارات الهواتف من الألمنيوم المقاوم للخدش المصنفة وفقًا لمعيار (IP68)، بحيث يمكنها تحمل الوجود تحت الماء لمسافة 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، مع زجاج الحماية (Corning’s Gorilla Glass 6) والذي يمكنه تحمل ما يصل إلى 15 سقوطا متتاليا من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة.



وتطلق شركة سامسونغ اسم (Infinity-O) على التصميم الذي يتضمن حفرة في أعلى وسط الشاشة، والتي تتضمن الكاميرا الأمامية.

وألغت سامسونغ الماسح الضوئي للقزحية، وهي العلامة المميزة لهواتف (Note) منذ عام 2016، وحل محله مستشعر الإضاءة المحيطة وسماعة الأذن.

وتتضمن الهواتف في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية العدسة مع فلاش (LED)، بينما يشتمل الجزء السفلي على منفذ (USB-C) ومكبر صوت يعمل مع سماعة الأذن لتقديم صوت ستيريو، في حين يتواجد على الجانب الأيسر أزرار الصوت بجوار زر الطاقة.

وتفتقد نماذج هذا العام من هواتف غالاكسي نوت 10 إلى زر بيكسبي Bixby المخصص ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، كما أن جهاز الاستشعار الخاص بالصحة غير موجود، والذي يأخذ القياسات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب؛ والأكسجين في الدم؛ وضغط الدم.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) بشاشة بقاس 6.3 إنش، وبدقة 2280×1080 بيكسل، وبكثافة 401 بيكسل بالإنش، بينما يأتي (Galaxy Note 10 Plus) بشاشة من قياس 6.8 إنش، وبدقة 3040×1440 بيكسل، وبكثافة 498 بيكسل بالإنش.

وتوفر سامسونغ هاتف (Galaxy Note 10) بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة متغيرة f/1.5/2.4 مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسل واسعة بفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة f/2.1 مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة.

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بينما وفرت هاتف (Galaxy Note 10 Plus) بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة متغيرة f/1.5/2.4 مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسل واسعة بفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة f/2.1 مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة، إلى جانب كاميرا ToF DepthVision.

ويحتوي كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل بفتحة f/1.9 ومجال رؤية بزاوية 80 درجة، ويمكن لهاتفي (Galaxy Note 10) و(Galaxy Note 10 Plus) تسجيل مقاطع بدقة (4K) مع دعم اختياري لميزة (+HDR10).

ويعمل كل من (Galaxy Note 10) و (Galaxy Note 10 Plus) على تشغيل صوت ستريو من خلال سماعة الأذن ومكبر صوت في الأسفل، وهي مضبوطة بواسطة (AKG Acoustics)، مع دعم تنسيق (DSD) وتقنية (Dolby Atmos 3D) للصوت المحيطي في التطبيقات المدعومة.

وتأتي سلسلة (Galaxy Note 10) مزودة بقلم (S Pen) الحساس لما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط، مع وجود مودم بلوتوث، ويرتبط الهاتف بالقلم لإلغاء قفل الهاتف وتنشيط الكاميرا والتنقل بين العدسات والتحكم في تشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة الإيماءات، على غرار إيماءات هاتف (LG G8 ThinQ).

وتعمل الهواتف بواسطة معالج (Exynos 9825) من سامسونغ أو (Snapdragon 855) من كوالكوم، ومن المحتمل أن تحصل نسخ أمريكا الشمالية واللاتينية وهونج كونج والصين واليابان على رقاقة كوالكوم.

ميزة الشحن السريع

وتتضمن الهواتف ميزة الشحن السريع من سامسونغ المسماة (Superfast)، والتي توفر ساعة من الاستخدام مقابل الشحن لدقائق معدودة عبر شاحن بقدرة 45 واط، مع دعم الهواتف لميزة الشحن اللاسلكي حتى قدرة 12 واط للهاتف الأصغر و20 واط للهاتف الأكبر.

وحسنت سامسونغ ميزة (PowerShare)، والتي تتيح استخدام الهواتف لإعادة شحن الملحقات الأخرى لاسلكيًا عن طريق وضعها على الجزء المسطح من الأغطية الخلفية للهواتف أسفل الكاميرا، بحيث إنها توفر الآن سرعة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) ببطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، بينما يتضمن هاتف (Galaxy Note 10 Plus) بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير.