تكنولوجيا: تقرير رويترز يؤكد إستعداد الصين للرد في حالة منع هواوي من تطوير شبكات 5G في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين على إستعداد الصين لإتخاذ إجراءات بعقوبات عكسية على الشركات الهندية في حالة إستجابة الهند للحظر الأمريكي ومنع هواوي من تطوير شبكات 5G في الهند.

بدأت تداعيات الحظر الأمريكي في التأثير على شركة هواوي في إتجاه جديد اليوم، حيث تستعد الهند مؤخراً لتطوير شبكات 5G، إلا أن المؤشرات الأولى تشير إلى رغبة الهند في منع شركة هواوي من الإشتراك في تطوير شبكات 5G في إستجابة للحظر الأمريكي.

ولقد أشار تقرير من رويترز إلى أن الهند تبدأ في تجربة تقنية 5G، إلا أنها لم تؤكد على أن هواوي ستكون جزء من هذه التجربة، ونتيجة لهذا قام وزير الخارجية الصيني بإستدعاء السفير الهندي في الصين Vikram Misri، للرد على خطط الهند بمنع هواوي من الإشتراك في التجربة.

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ولقد دارت بعض المحادثات بين وزير الخارجية الصيني مع السفير الهندي حول الحظر الأمريكي، ومحاولات الولايات المتحدة لمنع هواوي من تطوير شبكات 5G في جميع أنحاء العالم.

أيضاً جاء في تصريحات رسمية من وزارة الخارجية الصينية لشبكة رويترز، أن إستجابة الهند للحظر الأمريكي سيترتب عليها عقوبات عكسية للشركات الهندية، كما أشار Hua Chunying المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن الصين تأمل أن تتخذ الهند قرار مستقل بعيداً عن الضغوط الأمريكية.

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