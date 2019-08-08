MacBook Pro الجديد ذو شاشة 16 إنش قد يكون بديلاً مباشرًا لطراز 15 إنش الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات حول الـ MacBook Pro الجديد المتوقع صدوره من قبل شركة آبل في شهر أكتوبر المقبل على الأرجح مع شاشة بحجم 16 إنش، ولكن يبقى السؤال المهم الآن هو هل يمكن أن يحل محل MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش؟

الإنتقال لإستخدام شاشة أكبر يُعتبر قرارًا غريبًا من شركة آبل، وخصوصا إذا علمنا أنها توقفت عن إنتاج MacBook Pro ذو شاشة 17 إنش في العام 2012، ونقص الحواسيب المحمولة ذات الشاشات الكبيرة في الوقت الراهن يشير بالتأكيد إلى نقص في الطلب. ومن المرجح أن يحصل MacBook Pro الجديد القادم من شركة آبل على شاشة بإطار نحيف مما يسمح له بالإحتفاظ بنفس أبعاد MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش على الرغم من أنه يضم شاشة أكبر بحجم 16 إنش. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً أم لا.

ونتيجة لذلك، يشير تقرير جديد إلى أن MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش القادم من شركة آبل سيأتي ليحل محل MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش. ويعتقد المحلل Jeff Lin من مؤسسة IHS Markit أن الحاسوب المحمول الجديد سيستخدم نفس معالجات Intel Coffee Lake H المستخدمة حاليًا في MacBook Pro ذو شاشة 15 إنش، على الأقل نقلا عن مصادر في سلسلة التوريد. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح أن MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش سيشهد نهاية حياته في شهر نوفمبر المقبل.

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هذا إقتراح مثير للإهتمام ويشير إلى فترة صلاحية قصيرة للغاية لنسخة 15 إنش الحالية من MacBook Pro والتي تم ترقية مواصفاتها التقنية في شهر مايو الماضي فقط.

نحن نعتقد أن شركة آبل ستواصل بيع نسخة 15 إنش من MacBook Pro لفترة قصيرة بعد إطلاق نسخة 16 إنش. من الممكن أن تتبنى شركة آبل إستراتيجية مماثلة لتلك التي تبنتها عندما قامت بإطلاق أول MacBook Pro بشاشة Retina، ففي تلك الفترة واصلت الشركة بيع الطرازات القديمة إلى جانب الطراز الجديد لفترة من الوقت. ربما يكون الطراز الجديد هو الطراز الأول من الجيل الجديد من MacBook Pro، على الرغم من أن هذه لا تزال مجرد تكهنات محضة في الوقت الراهن.