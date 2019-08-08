سوق الساعات الذكية ينمو في الربع الثاني من هذا العام، وشركة آبل تواصل هيمنتها المُطلقة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع هدوء سوق الهواتف الذكية، ينمو سوق الساعات الذكية بوتيرة متسارعة. تم شحن 12 مليون وحدة خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت شركة آبل على ريادتها لهذا السوق بفضل الأداء القوي لساعاتها الذكية Apple Watch التي تم شحن 5.7 مليون وحدة منها في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في شهر يونيو، مما يعني أنها تسطير على نصف السوق تقريبًا.

سعت شركة سامسونج إلى شحن 2 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام. هذا يعادل ضعف شحناتها في نفس الفترة من العام الماضي. لا يزال أمامها طريق طويل، ولكن المحللون في مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق يعتقدون أن Galaxy Watch Active 2 الجديدة وغيرها من الطرازات الجديدة ستساعدها على توسيع وجودها في السوق.

شركة Fitbit تراجعت إلى المرتبة الثالث بعدما تقلصت شحناتها على الرغم من نمو السوق ككل. هي خسرت أمام شركة آبل في سوق الساعات الذكية الرائدة، في حين فشلت الساعة الذكية Fitbit Versa Lite في أن تُبصم على أداء قوي في سوق الساعات الذكية الإقتصادية. هناك المزيد من الأخبار السيئة لشركة Fitbit والتي تتمثل في المحاولات المستمرة من سامسونج و Garmin و Fossil لسرقة الحصة السوقية لشركة Fitbit في قطاع الصحة واللياقة البدنية.