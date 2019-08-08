سامسونج ومايكروسوفت توسع شراكتهما الإستراتيجية من أجل هواتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدة سنوات من التعاون الوثيق، قامت سامسونج ومايكروسوفت بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في الوقت المناسب لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. ستستمر الشركتان في العمل سويًا لتقديم حلول إنتاجية سلسلة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية مع التطبيقات والخدمات المشتركة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh بالقول : ” التعاون المفتوح، مثل هذه الشراكة الرائدة في القطاع مع مايكروسوفت، له دور أساسي في إنشاء جيل جديد من التجارب المحمولة. نحن نعتقد أن قطاع الأجهزة المحمولة على وشك التحول، وهو الطريق الذي تفسح فيه الأجهزة الفردية تجارب سلسة ومتصلة ومستمرة، أينما ذهبنا “.

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بدءًا من Galaxy Note 10، ستُزود سامسونج عملائها بقائمة موسعة من تطبيقات وخدمات مايكروسوفت. ستواصل سامسونج ومايكروسوفت أيضًا جهودهما في قطاع الشركات من خلال توفير حلول للشركات والتي تسمح للموظفين بالوصول إلى الحواسيب عن بُعد.

بالإضافة إلى تطبيقات Office Mobile و OneDrive و Skype الحالية، ستقوم مايكروسوفت أيضًا بتضمين تطبيق Outlook في أجهزتها المحمولة القادمة مع تحسينات إضافية من أجل القلم الرقمي S Pen. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان OneDrive الآن مزامنة تطبيق Samsung Gallery الأصلي لإدارة الصور بشكل أسهل عبر الأجهزة.

بناءً على جهود التكامل السلس، ستقوم سامسونج بتضمين تطبيق Your Phone من مايكروسوفت على أجهزتها الجديدة مما يسمح بإدارة الإشعارات والرسائل النصية والصور بالإضافة إلى عكس شاشة هاتفك على الحاسوب الشخصي.