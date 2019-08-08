إليكم الأسعار الرسمية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في بعض البلدان العربية

فاطمة أيت طالب - دبي -

كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج قبل قليل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. وفي حالة إذا لم تتطلع على المواصفات التقنية لهذين الهاتفين وما هي الأشياء الجديدة التي جاء بها، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا أو مشاهدة مراجعتنا السريعة لكلا الهاتفين في مقطع الفيديو أعلاه.

أما في حالة إذا قرأت كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكنك ترغب أيضًا في معرفة أسعارهما في البلدان العربية، فإليك أدناه أسعار كلا الهاتفين في عدد من البلدان العربية :

المملكة المغربية :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 9070 درهم مغربي

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 10500 درهم مغربي

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 11460 درهم مغربي

مملكة البحرين :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 365 دينار بحريني

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 420 دينار بحريني

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 465 دينار بحريني

الإمارات العربية المتحدة :

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نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 3499 درهم إماراتي

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 3999 درهم إماراتي

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4499 درهم إماراتي

الجزائر :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 114000 دينار جزائري

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 130000 دينار جزائري

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 143000 دينار جزائري

الكويت :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 293 دينار كويتي

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 333 دينار كويتي

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 373 دينار كويتي

سلطنة عمان :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 370 ريال عماني

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 420 ريال عماني

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 470 ريال عماني

قطر :

نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 3569 ريال قطري

نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4069 ريال قطري

نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4549 ريال قطري

سنقوم بتحديث المقال فور توصلنا بالأسعار الرسمية لكلا الهاتفين في المزيد من البلدان العربية