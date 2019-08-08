إليكم الأسعار الرسمية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في بعض البلدان العربية

فاطمة أيت طالب - دبي -
كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج قبل قليل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. وفي حالة إذا لم تتطلع على المواصفات التقنية لهذين الهاتفين وما هي الأشياء الجديدة التي جاء بها، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا أو مشاهدة مراجعتنا السريعة لكلا الهاتفين في مقطع الفيديو أعلاه.
أما في حالة إذا قرأت كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكنك ترغب أيضًا في معرفة أسعارهما في البلدان العربية، فإليك أدناه أسعار كلا الهاتفين في عدد من البلدان العربية :
المملكة المغربية :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 9070 درهم مغربي
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 10500 درهم مغربي
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 11460 درهم مغربي
مملكة البحرين :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 365 دينار بحريني
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 420 دينار بحريني
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 465 دينار بحريني
الإمارات العربية المتحدة :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 3499 درهم إماراتي
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 3999 درهم إماراتي
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4499 درهم إماراتي
الجزائر :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 114000 دينار جزائري
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 130000 دينار جزائري
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 143000 دينار جزائري
الكويت :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 293 دينار كويتي
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 333 دينار كويتي
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 373 دينار كويتي
سلطنة عمان :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 370 ريال عماني
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 420 ريال عماني
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 470 ريال عماني
قطر :
- نسخة 256GB من الهاتف Galaxy Note 10 : تكلف 3569 ريال قطري
- نسخة 256GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4069 ريال قطري
- نسخة 512GB من الهاتف +Galaxy Note 10 : تكلف 4549 ريال قطري
سنقوم بتحديث المقال فور توصلنا بالأسعار الرسمية لكلا الهاتفين في المزيد من البلدان العربية
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم الأسعار الرسمية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في بعض البلدان العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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