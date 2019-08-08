سامسونج تصدر الإعلانات الترويجية الأولى لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نعم، لقد قامت شركة سامسونج أخيرا اليوم وبعد طول إنتظار بكشف النقاب رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. وكما هو الحال دائما عند الإعلان رسميا عن أجهزة جديدة، فقد قامت شركة سامسونج الآن بإصدار أولى الإعلانات الترويجية للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 جنب إلى جنب مع إعلان ترويجي واحد للحاسوب المحمول Galaxy Book S الجديد.

وتحاول شركة سامسونج من خلال هذه الإعلانات الترويجية الجديدة إستعراض أهم السمات والميزات الجديدة في هواتفها الذكية العملاقة الجديدة بما ذلك الكاميرا الخلفية الثلاثية في الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، والشاشات المزودة بثقب الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين، ومستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى مثل القلم S Pen الجديد. عموما، يمكنكم الإطلاع على هذه الإعلانات الترويجية الجديدة من سامسونج أدناه :

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