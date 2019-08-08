سامسونج تُعلن عن الساعة الذكية Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي شراكة سامسونج المتواصة مع Under Armour مع نسخة خاصة من الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2. تضم هذه النسخة الخاصة هيكل مصنوع من الألومنيوم وتركز بشكل أكبر على التمارين الرياضية مع العلم بأنها تأتي مع العديد من الميزات الحصرية.

يمكن لهذه النسخة الخاصة من Galaxy Watch Active 2 أن توفر لك التدريب في الوقت الحقيقي وتمارين اللياقة البدنية عن طريق الإشارات الصوتية والمرئية. يعمل هذا بشكل أفضل مع أحذية Under Armour HOVR الذكية، والتي سترسل المعلومات إلى الساعة الذكية عبر الهاتف الذكي على نحو متواصل. في نهاية الحصة، ستحصل على معلومات ونصائح مفصلة حول الكيفية التي يمكنك بها أن تتحسن.

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الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition تأتي مع 6 أشهر من الإشتراك في تطبيق MapMyRun والذي يُكلف عادة 6 دولارات في الشهر. ويشمل هذا التطبيق العديد من التداريب التي تتيح لك إكتشاف طرق جديدة أثناء الركض، وخطط التدريب للماراثون، وتداريب للقلب، والتمارين الرياضية العادية، فضلا عن العديد من الأشياء الأخرى.

الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition متوفرة في نسختين، واحدة بحجم 44mm والأخرى بحجم 40mm. خذ بعين الإعتبار أنه ليست هناك نسخة متوافقة مع شبكات LTE من هذه الساعة الذكية الخاصة على عكس Galaxy Watch Active 2 العادية التي تدعم شبكات LTE في النسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.