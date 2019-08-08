الإعلان رسميًا عن Galaxy Book S مع المعالج Snapdragon 855 ونظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فقد قامت شركة سامسونج كذلك في حدث Samsung Unpacked الذي عقدته قبل ساعات قليلة من الآن بالإعلان رسميًا عن حاسوب محمول جديد يُدعى Galaxy Book S ليحل محل Galaxy Book 2 الحالي. هذا الحاسوب المحمول الجديد يمتاز بوزن خفيف وبتصميم نحيف للغاية، كما أنه يضم المعالج Snapdragon 855 ويعمل بنظام Windows 10.

الحاسوب المحمول Galaxy Book S الجديد يضم شاشة حساسة للمس بحجم 13.3 إنش وبدقة FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR4X، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 512GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD إلى 1 تيرابايت. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا مكبرات صوتية من شركة AKG الرائدة في مجال الصوتيات تدعم Dolby Atmos.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الحاسوب المحمول كذلك ببطارية بقوة 42W قادرة على توفير ما يصل إلى 23 ساعة من مشاهدة الفيديوهات. ويشير ذلك إلى أنه يمكنك إستخدام هذا الحاسوب المحمول طيلة اليوم قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنه مع العلم بأن يدعم معايير الشحن السريع Quick Charge 2.0 و Power Delivery 2.0. وعندما يتعلق الأمر بالإتصالات، فهذا الحاسوب المحمول لا يعتمد كليًا على WiFi، فهو يدعم أيضًا شبكات الجيل الرابع LTE. ومع ذلك، فأنت مضطر للآسف للإعتماد على منفذ USB Type-C واحد.

ومن أجل الأمان، فقد قررت شركة سامسونج تزويد Galaxy Book S بمستشعر بصمات الأصابع يدعم خاصية Windows Hello. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم تضمين كافة هذه المواصفات التقنية في هيكل مصنوع من الألومنيوم المغطى بأكسيد فاخر مع العلم بأن الحاسوب ككل يزن 0.96 كيلوجرام فقط، ويبلغ سمكه 11.8 ملمتر فقط. عمومًا، يجب أن يصل Galaxy Book S الجديد إلى أسواق محددة في وقت ما خلال هذا الخريف بلونين مختلفين، وهما الرمادي والذهبي.