كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Google” تلتزم بالمواد المعاد تدويرها في جميع الأجهزة بحلول عام 2022

متابعة-سنيار: تتعهد Google باستخدام المواد المعاد تدويرها في جميع منتجاتها من الأجهزة بحلول عام 2022 كوسيلة للحد من النفايات الإلكترونية.

الهدف هو “تثمين المحتوى المعاد تدويره كلما كان ذلك ممكنا” لأجهزة الشركة، وفقا لرئيسة الاستدامة في Google، آنا ميجان، في منشور يوم الإثنين.

نتيجةً لذلك، يمكنك أن تتوقع أن تكون هواتف Pixel الذكية وأجهزة Chromebooks ومكبرات الصوت الذكية من Google Home (جزئيًا على الأقل) من زجاجات ومعادن بلاستيكية تم التخلص منها مسبقا.

ووفقا لشركة Fast Company، فإن منتجا واحدا سيصدر في وقت لاحق من هذا العام سيضم نهج التصميم الصديق للبيئة، حيث تم تصميم الجهاز بنسيج بوليستر مصنوع من زجاجات معاد تدويرها بدلا من البلاستيك النقي.

قضى فريق أجهزة Google عامين في اختبار المواد للتأكد من أنها تفي بمتطلبات التصميم ويمكن توفيرها بكميات كبيرة.

سوف يمتد تعهد الشركة بالاستدامة إلى شحن المنتج، وبحلول عام 2020، ستكون 100 في المائة من جميع شحنات الأجهزة للعملاء خالية من الكربون، وقالت آنا ميجان، رئيس قسم الاستدامة لوحدة الأجهزة والخدمات فى جوجل، فى مقابلة أن انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل للشركة لكل وحدة تراجعت بنسبة 40٪ فى العام الماضى مقارنة بعام 2017 من خلال الاعتماد أكثر على السفن بدلاً من الطائرات لنقل الهواتف ومكبرات الصوت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأدوات من المصانع للعملاء فى جميع أنحاء العالم.

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وقال ميجان في بيان “إنه جهد مستمر يتضمن تصميم الاستدامة من البداية وإدماجه في عملية تطوير المنتج بأكملها وفي جميع عملياتنا، مع إنشاء المنتجات التي يريدها عملاؤنا”.

وكانت شركة آبل أعلنت في عام 2017، عن خطط لبناء منتجات من الموارد المتجددة أو المواد المعاد تدويرها، وقد شمل ذلك استخدام الألومنيوم بنسبة 100 في المائة المعاد تدويرها على أغلفة أجهزة MacBook Air و Mac mini الجديدة، واستخدام القصدير المعاد تدويره في لوحة منطق iPhone.

ومع ذلك، قال كوبرتينو أيضا أن هدف التنمية المستدامة سيتطلب “سنوات عديدة من التعاون” عبر سلسلة التوريد الواسعة للشركة، وقد وسعت الشركة برامج إعادة التدوير الخاصة بها بحيث يمكن للمستهلكين التخلص من أجهزة iPhone القديمة الخاصة بهم دون توليد المزيد من النفايات الإلكترونية.