كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Mahaton Bottle”…قارورة لاسلكية لتنقية المياه

متابعة-سنيار: تم الكشف عن “Mahaton Bottle” على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، وهي قارورة لاسلكية جديدة لتنقية المياه، مصممة للمساعدة في الحفاظ على المياه نقية وعديمة الرائحة، وتشمل تقنية الشحن اللاسلكي ونظام التنظيف الذاتي.

“Mahaton Bottle” هي أول زجاجة مياه قابلة للشحن اللاسلكي وللتنظيف الذاتي في العالم، وتتميز بتصميم مستوحى من الهندسة المعمارية الحديثة.

تم تجهيز زجاجة Mahaton Self-Cleaning Bottle المعقمة بتقنية UV-C LED الخالية من الزئبق والتي توفر تعقيم المياه بنسبة 99.99٪.

مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية – C في 275nm ، فإنه يدمر بفعالية بكتيريا DNA و RNA. حتى ناسا تستخدم هذه التقنية لتعقيم مياهها في الفضاء كما يقول مبدعوها.

Advertisements

“Mahaton Bottle” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 39 دولارا أو ما يقرب من 32 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت قريب من سبتمبر 2019.