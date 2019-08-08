كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Facebook” تقاضي المزيد من مطوري التطبيقات المشبوهة

متابعة-سنيار: رفعت شركة التواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد اثنين من مطوري التطبيقات تقول إنهما يستخدمان تطبيقات البرمجيات الخبيثة التي تعمل بنظام أندرويد للانخراط في “click injection fraud”.

وفقا لموقع Facebook، استخدم المطور برامج ضارة مضمّنة في تطبيقات Android الخاصة به لتزوير النقرات فوق الإعلانات لكسب المال من المستخدمين الذين قاموا بتنزيل تطبيقاتهم.

هذه الدعوى هي أحدث مثال على Facebook الذي يتابع بقوة مطوري التطبيقات المشبوهة الذين ينتهكون قواعده في أعقاب Cambridge Analytica.

ولكن على عكس Cambridge Analytica، التي استخدمت بيانات غير مشروعة على Facebook من تطبيق اختبار الشخصية، يبدو أن هؤلاء المطورين كانوا يحاولون بعض عمليات الاحتيال في الإعلانات القديمة الجيدة.

جاءت التطبيقات المعنية من JediMobi التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها ومطور LionMobi في هونغ كونغ، ويتم تسويقها كتطبيقات للحاسوب ومكافحة الفيروسات، لكنهم أيضًا “قاموا بتثبيت برامج ضارة مصممة لاعتراض البيانات المرتبطة بالإعلانات وضخ نقرات وهمية لخداع شبكة Audience من Google و AdMob من Google عن طريق الاعتماد على تطبيقات النقرات المزيفة التي لا تحدث، وفقا للدعوى القضائية.

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تم تثبيت التطبيقين “Power Clean – Antivirus & Phone Cleaner App” و “Calculator Plus” ، ملايين المرات، وفقًا لقوائمهما في متجر Google Play.

لم يذكر Facebook مقدار الأموال التي حققها مطورو التطبيقات من هذه المخططات، ولكن يبدو أنها كانت مربحة، فخلال فترة شهرين من عام 2018، حقق تطبيق “الحاسبة” أكثر من 40 مليون ظهور إعلان و 17 مليون نقرة، وفقا للدعوى القضائية.

لا يعد الاحتيال في الإعلانات شيئا جديدا، وكانت هذه الأنواع من المخططات سائدة بشكل خاص في متجر Google Play منذ سنوات، لكن حقيقة أن Facebook يرفع دعوى ضد المطورين بالإضافة إلى طردهما من منصته يشير إلى مدى جدية الشركة في عقاب مطوري التطبيقات الذين يخالفون قواعدها، وقد سبق أن رفعت الشركة دعوى ضد شركة تطوير تطبيقات كورية جنوبية تقول إنها رفضت التعاون مع تحقيقاتها في سياسات البيانات الخاصة بها.

وقالت جيسيكا روميرو مديرة تطبيق المنصات على فيسبوك في بيان: “قضيتنا هي الأولى من نوعها ضد هذه الممارسة، وقد اكتشف Facebook هذا الاحتيال كجزء من جهودنا المستمرة للتحقيق في انتهاكات مطوري التطبيقات، ومنع أي إساءة استخدام لمنتجاتنا الإعلانية.”