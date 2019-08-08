كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج اليوم في مؤتمر نيويورك ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Galaxy Note10، حيث يأتي من بينهم هاتف Galaxy Note10 Plus 5G الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، مع نفس مواصفات الإصدارات الرئيسية وسعر يبدأ من 1300 دولار تقريباً.
لا يختلف تصميم ومواصفات هاتف Galaxy Note10 Plus 5G عن كلاً من هاتفي Galaxy Note10 وGalaxy Note10 Plus، إلا أن إصدار Galaxy Note10 Plus 5G ينطلق بشريحة مودم 5G.
أيضاً يتوفر الهاتف حصرياً في البداية في Verizon لفترة محدودة، ومن ثم يتوفر في 23 من أغسطس في كلاً من AT&T، وSprint، وأيضاً لاحقاً في T-Mobile، كما يبدأ الحجز المسبق للهاتف غداً 8 من أغسطس.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy Note10 Plus 5G المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1300 دولار تقريباً، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1400 دولار تقريباً.
أيضاً تقدم سامسونج لطلبات الحجز المسبق الأولى عرض بقيمة 150 دولار عند طلب هاتف Galaxy Note10 Plus 5G أو Galaxy Note10 Plus، وعرض بقيمة 100 دولار عند الطلب المسبق لهاتف Galaxy Note10.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 Plus 5G يتوفر في 23 من أغسطس بسعر يبدأ من 1300 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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