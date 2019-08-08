تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch Active 2 تحصل على إصدار Under Armour

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ حوالي يومين، كشفت شركة سامسونج عن ساعة Galaxy Watch Active 2. وفي ذلك الوقت، كان الكشف عبارة عن بيان صحفي فقط. ولكن اليوم، لقد حصلنا عن تفاصيل متعمقة أكثر عن الساعة خلال حدث Samsung Unpacked.

وعلى ما يبدو، فقد أعلنت الشركة عن أن الساعة الذكية ستحصل على إصدار Under Armour والمخصص للمتسابقين المحترفين، حيث سيحصل هذا الإصدار الخاص على ميزات مدمجة لتحسين التمرينات.

فسيأتي إصدار Watch Active 2 Under Armour مزود بتطبيق MapMyRun والذي سيساعدك على وضع خطة تمرين شخصية لدفع نفسك مرارًا وتكرارًا. كما انه سيوفر تدريبًا إضافيًا قبل كل عملية ركض لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة منها، وسيوفر أيضًا ميزة التدريب المستمر أثناء ممارسة الرياضة، مما سيساعدك على تحقيق جميع الأهداف.

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وعلاوةً على ذلك، سيستمتع مستخدمي Galaxy Watch Active 2 بستة أشهر من MapMyRun Premium مجانًا.

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